Словакия усилила контроль за беженцами на границе с Венгрией

Новое правительство Словакии отправило сотни полицейских на границу с Венгрией, чтобы предотвратить рост миграции в страну, сообщает агентство AFP в понедельник, 30 октября, со ссылкой на министра внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эштока

Помимо сил полиции границу будут патрулировать солдаты, сообщил министр. "Мы задействуем огромные силы", - сказал он. Новый премьер-министра Словакии Роберт Фицо посетил пограничный переход с Венгрией, заявив, что правительство "очень обеспокоено ухудшением ситуации с беженцами".

Как пишет AFP, поток беженцев в Словакию в последнее время стабильно растет в первую очередь из Сербии и Венгрии. "Если не взять нелегальную миграцию под контроль, то сюда могут проникнуть опасные лица, связанные с террористическими структурами. Эти опасные лица могут создать нам гигантские проблемы. То, что происходит в секторе Газа, создает гигантские риски в сфере безопасности для Словакии", - заявил Фицо.

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