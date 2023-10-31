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Словакия усилила контроль за беженцами на границе с Венгрией

Даниил Сотников
31 октября 2023 г.

Новое правительство Словакии предупреждает, что война на Ближнем Востоке создает дополнительные риски всплеска нелегальной миграции.

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Контроль на границе Словакии и Венгрии
Контроль на границе Словакии и ВенгрииФото: Denes Erdos/AP/picture alliance

Новое правительство Словакии отправило сотни полицейских на границу с Венгрией, чтобы предотвратить рост миграции в страну, сообщает агентство AFP в понедельник, 30 октября, со ссылкой на министра внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эштока

Помимо сил полиции границу будут патрулировать солдаты, сообщил министр. "Мы задействуем огромные силы", - сказал он. Новый премьер-министра Словакии Роберт Фицо посетил пограничный переход с Венгрией, заявив, что правительство "очень обеспокоено ухудшением ситуации с беженцами".

Как пишет AFP, поток беженцев в Словакию в последнее время стабильно растет в первую очередь из Сербии и Венгрии. "Если не взять нелегальную миграцию под контроль, то сюда могут проникнуть опасные лица, связанные с террористическими структурами. Эти опасные лица могут создать нам гигантские проблемы. То, что происходит в секторе Газа, создает гигантские риски в сфере безопасности для Словакии", - заявил Фицо.

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