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Словакия готова помочь в экспорте зерна из Украины

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Правительство в Братиславе окажет Киеву помощь в экспорте украинского зерна. В то же время Словакия подчеркнула, что в результате не должен пострадать ее собственный продовольственный рынок.

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Уборка зерновых в Украине
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Словакия желает помочь Украине в спорте ее зерна на мировой рынок, но это не должно повредить ее собственному сельскому хозяйству и продовольственному рынку, заявил министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш в интервью государственным СМИ в среду, 26 июля.

Биреш видит решение проблемы в так называемых коридорах солидарности - безопасных торговых путей между Евросоюзом и Украиной по дорогам, железнодорожным магистралям и рекам. В то же время министр признал, что такой экспорт обходится сравнительно дорого.

Коридоры солидарности

"Словакия стремится оказать Украине максимальную помощь в сфере инфраструктуры, чтобы всячески упростить транспортные условия и позаботиться о том, чтобы зерно попало туда, где оно больше всего необходимо", - сказал Биреш. Глава Минсельхоза Литвы Кястутис Навицкас накануне также предложил помочь Украине в экспорте ее зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 июля обратился к Евросоюзу с видеопосланием, в котором призвал европейские страны открыть свои рынки для украинской сельхозпродукции. Он выразил недовольство тем, что пять соседних с Украиной стран - Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария - собираются продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт украинских аграрных продуктов.

Йозеф Биреш призвал с пониманием отнестись к позиции этих стран ЕС. Словакия этим летом ожидает благодаря хорошей погоде рекордный урожай зерновых за последние пять лет, но обеспокоена тем, что ее хранилища все еще переполнены полученным ранее украинским зерном. Словакию беспокоят и весьма ограниченные возможности в реализации ее собственного зерна, поскольку ее продукция значительно дороже украинской. Словацкие фермеры уже многие месяцы предупреждают об угрозе банкротства многих хозяйств.

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