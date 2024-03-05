Словацкий олигарх выиграл судебный спор против Европола

Мариану Кочнеру присудили компенсацию за разглашение его персональных данных. Ранее он обвинялся в заказе двух убийств, но был оправдан.

Словацкий бизнесмен Мариан Кочнер одержал победу в судебном споре против полицейской службы ЕС в Европейском суде (EuGH) в Люксембурге во вторник, 5 марта. Кочнеру присудили компенсацию в размере 2000 евро за то, что Европол передал данные его телефонных разговоров посторонним лицам. Данные частных разговоров Кочнера были опубликованы словацкой прессой, что нарушило право бизнесмена на неприкосновенность частной жизни и нанесло ущерб его репутации, заявили судьи.

Словацкий мультимиллионер подал в Европейский суд на Европол после того, как Суд Европейского Союза (EuG) отклонил его иск в 2021 году. Кочнер требовал возмещения ущерба в размере 100 000 евро.

Оправдан по делу о заказе двух убийств

19 мая 2023 года словацкий суд оправдал за недостатком улик словацкого мультимиллионера, обвиняемого в заказе убийств журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты пятью годами ранее. Прокуратора Словакии требовала для Кочнера и еще двух обвиняемых 25 лет лишения свободы.

Во время расследования Европол завладел персональными данными из двух мобильных телефонов Кочнера, а затем передал их словацким властям. Позднее в словацкой прессе были обнародованы данные из частных разговоров Кочнера, которые велись с этих телефонов.

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