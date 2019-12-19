 Прокуратура Словакии требует 25 лет тюрьмы для убийц журналиста Куцияка | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2020

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Европа

Прокуратура Словакии требует 25 лет тюрьмы для убийц журналиста Куцияка

Вина мультимиллионера Мариана Кочнера и еще двух человек в громком убийстве словацкого журналиста Яна Куцияка доказана, считает сторона обвинения. Еще двое фигурантов дела были осуждены ранее.

Свечи и цветы около фотографий Яна Куцияка и его невесты в Братиславе

Фотография Яна Куцияка и его невесты

Прокуратура Словакии потребовала 25 лет лишения свободы для троих фигурантов резонансного дела об убийстве журналиста Яна Куцияка. Их вина в преступлении "доказана без сомнений", заявил представитель стороны обвинения в четверг, 23 июля. Речь идет о вероятном заказчике, словацком мультимиллионере Мариане Кочнере, а также обвиняемой в организации преступления Алене Ж. Вместе с ними на скамье подсудимых находится бывший полицейский Томаш С.

В конце 2019 года суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который, по версии обвинения, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы Кочнера. В апреле бывший военнослужащий Мирослав Марчек, сознавшийся в убийстве репортера, был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Расследование Куцияка о связях словацких политиков и итальянской мафии

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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