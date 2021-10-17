Следующая станция: чистый воздух. Зачем запущен Connecting Europe Express

Проект ЕС намерен сделать железные дороги привлекательнее перелетов и достичь углеродной нейтральности Европы к 2050 году. Удастся ли ему это, разбиралась DW.
2021 год объявлен в Европе "годом железной дороги" - и это не случайно. К 2030 году Евросоюз твердо намерен сделать поездки по железной дороге более привлекательными для пассажиров и компаний.
С этой целью осенью была запущена железнодорожная ветка Connecting Europe Express длиной в 20 тысяч километров. 2 сентября из Лиссабона по ней отправился первый поезд. Экспресс стал символом надежд Евросоюза на расширение железнодорожного полотна и повышение популярности этого вида транспорта.
Проложить единый маршрут через всю Европу - задача нетривиальная. Прежде всего потому, что уже через несколько дней пути, на границе с Францией, поезд приходится менять.
Ширина колеи - давняя проблема в сообщении поездов между европейскими странами. Но это лишь часть беды. Глобальная трудность заключается в том, что десятки железнодорожных сетей десятилетиями развивались независимо друг от друга: правила для пассажиров, системы продажи билетов и расписания - все было разным.
В результате все эти разрозненные системы приходится унифицировать. Поэтому Connecting Europe предлагает путешествие длиной в месяц на трех поездах, которые пересекут в общей сложности 26 стран.
"Нам необходимо построить единую систему (внутри Евросоюза), наподобие той, что уже существует для авиасообщения", - отмечает Карло Боргини. Боргини - исполнительный директор инвестиционного проекта Евросоюза Shift2Rail. Он управляет фондом в размере 900 миллионов евро, задача которого - сделать железнодорожный транспорт в Европе более доступным и комфортным. В том числе путем унификации расписаний и правил для пассажиров.
Поездки на поезде экологичны и безопасны. Популяризация железных дорог играет немалую роль в рамках провозглашенного Европой "зеленого курса".
Лишь 1 процент парниковых газов в Европе приходится на железные дороги, подсчитали в Еврокомиссии. А вот на авиасообщение приходится почти в четыре раза больше - 3,8 процента, и это без учета пассажиров, которые летают за пределы ЕС.
Будущая транспортная стратегия Евросоюза (стратегия устойчивой и умной мобильности), опубликованная в конце 2020 года, предусматривает широкий переход на железнодорожный транспорт. К 2030 году авторы стратегии хотят вдвое увеличить высокоскоростное железнодорожное сообщение в Европе, особое значение уделяя передвижению между крупными городами. Отказ от авиасообщения в пользу железных дорог должен помочь Европе достичь углеродной нейтральности к 2050 году, уверены в правительстве ФРГ.
Кроме того, в 2021 году вступили в силу новые нормы для европейских железнодорожных перевозчиков. Новые правила призваны поощрять конкуренцию. В частности, железнодорожным операторам, которые работают в одной из стран ЕС, теперь разрешается работать в рамках всего блока.
Брюссель считает, что дело сдвинулось с мертвой точки. Действительно, все больше путешественников предпочитают поезда самолетам.
"Мы видим, что люди, которые стремятся сократить свой личный углеродный след, ищут альтернативу длинным перелетам", - констатирует в разговоре с DW эксперт по железнодорожному сообщению Майкл Смит.
Смит - бывший сотрудник железнодорожной отрасли и автор туристического блога The Man in Seat Sixty-One, поэтому он внимательно следит за движением поездов по всей Европе.
Когда-то ночные поезда были очень популярны, но с появлением скоростных экспрессов и авиакомпаний-лоукостеров пользоваться ими стали меньше. Сегодня тренд на ночные переезды поездом возвращается, констатирует Смит.
Австрийская железнодорожная компания ÖBB летом 2021 года запустила новую ветку из Вены в Амстердам и к 2023 году готовит запуск еще трех маршрутов, включая ветки до Рима и Парижа. Представители компании отмечают, что в последнее время все билеты на ночные рейсы быстро распродаются, поэтому к 2025 году они планируют удвоить количество ночных поездов.
Шведский оператор поездов Snalltaget открыл ночной маршрут между Стокгольмом и Берлином. Голландский стартап European Sleeper в сотрудничестве с местными железнодорожными перевозчиками разрабатывает собственную сеть ночных поездов. Запуск их первого ночного поезда между Бельгией и Прагой планируется на апрель 2022 года.
Развивается отрасль и в Германии. 11 октября немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и компания Siemens представили автоматизированный беспилотный поезд, который будет интегрирован в уже существующую железнодорожную систему Гамбурга.
Кроме того, Deutsche Bahn совместно с Siemens разрабатывает поезда с водородным двигателем. Испытания первого поезда на экологически чистом топливе запланированы на 2024 год.
Экономика ночных поездов все еще сложна. Грузы в них ограничены, а подвижной состав найти не так просто. Между тем действующие во всей Европе высокие сборы за доступ к железнодорожному полотну сильно бьют по рентабельности.
Сложнее всего железнодорожникам конкурировать с лоукостерами. Исполнительный директор оператора ÖBB Андреас Матте в сентябре высказал мнение, что отрасль нуждается в более справедливых рыночных условиях, чтобы выдержать конкуренцию со стороны бюджетных авиакомпаний. В первую очередь, на его взгляд, необходимо освободить международные поезда от налога с продаж - преимущество, которым уже пользуются международные авиаперевозчики.
В настоящее время поезда перевозят 7 процентов путешественников в пределах ЕС и около 18 процентов грузов. Эта цифра может возрасти, если полеты станут дороже - а это более чем возможно с учетом последствий пандемии.
Некоторые государства Евросоюза вводят собственные ограничительные нормы. В частности, весной 2021 года французские парламентарии проголосовали за запрет на короткие авиаперелеты. Аналогичный шаг обсуждали немецкие политики в преддверии выборов в бундестаг.
"Если мы хотим перейти к новой транспортной концепции, к концепции устойчивой мобильности, делать это нужно сейчас, в текущем десятилетии", - подчеркивает Карло Боргини из Shift2Rail, комментируя провозглашенный Брюселем "зеленый курс". В противном случае, предупреждает он, потребуется искать уже другие решения.
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