 Скончался американский режиссер Питер Богданович | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2022

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Мир

Скончался американский режиссер Питер Богданович

О смерти 82-летнего кинорежиссера сообщила его дочь. Прославившийся фильмом "Последний киносеанс" 1971 года, Богданович относился к плеяде классиков "Нового Голливуда".

Кинорежиссер Питер Богданович на премьере фильма Оно 2 в Лос-Анджелесе

Питер Богданович

В Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет скончался американский режиссер Питер Богданович. Об этом в четверг, 6 января, сообщила его дочь Антония. По ее словам, смерть произошла по естественным причинам.

"Он создавал шедевры как режиссер и был поистине гениальным человеком", - написал в свой микроблог Twitter друживший с Богдановичем режиссер Гильермо дель Торо.

Классик "Нового Голливуда"

Богданович родился в 1939 году в США, куда его родители бежали из Европы до начала Второй мировой войны, спасаясь от национал-социализма. Он начинал как кинокритик и сценарист, а впоследствии относился к числу именитых режиссеров периода "Нового Голливуда" конца 1960-х - 1970-х годов наряду с Робертом Олтменом, Стэнли Кубриком, Мартином Скорсезе, Фрэнсисом Фордом Копполой и другими.

Прославил Питера Богдановича черно-белый фильм "Последний киносеанс" (1971), который получил восемь номинаций и две статуэтки "Оскар", вошел в сотню лучших фильмов США по версии Американского института киноискусства и был включен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса.

К числу самых известных работ Богдановича относятся также кинокартины "Бумажная луна" (1973), "Маска" (1985), "Безумные подмостки" (1992) и другие. Кроме того, он работал телеведущим, сам снимался как актер и написал несколько книг. Его личность оказала значительное влияние на американский и мировой кинематограф, хотя его режиссерская карьера и пошла на спад после середины 1980-х.

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    Автор: Наталия Королева


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