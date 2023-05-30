Скончался немецкий исследователь рака Харальд цур Хаузен

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года умер в возрасте 87 лет. Его исследования папилломавирусов помогли создать вакцину для защиты от рака шейки матки.

Лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года Харальд цур Хаузен (Harald zur Hausen) скончался в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба Немецкого центра исследования рака (Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге, который медик возглавлял 20 лет - с 1983 по 2003 годы. Причина смерти, наступившей днем ранее, не уточняется.

"Своими исследованиями Харальд цур Хаузен заложил основу для разработки вакцины, защищающей от вирусов папилломы человека, которые вызывают раковые заболевания. Миллионы людей во всем мире теперь пользуются этим научным достижением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте DKFZ. "Не будет преувеличением сказать, что Харальд цур Хаузен открыл совершенно новое измерение в профилактике рака", - подчеркнул нынешний директор DKFZ Михаэль Бауман (Michael Baumann).

Цур Хаузен выяснил, какую роль папилломавирусы играют в развитии рака шейки матки, что позволило создать вакцину против этого вируса. Помимо Нобелевской премии в области медицины и физиологии, он был удостоен за свои исследования множества других престижных наград. Кроме того, исследователю было присвоено почти 40 почетных докторских степеней. В 2009 году цур Хаузен получил орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германия". В 2017 году город Гейдельберг сделал его своим почетным гражданином.

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