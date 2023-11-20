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Скончалась российская правозащитница Нина Катерли

Лиза Ламбрехт
20 ноября 2023 г.

Бабушка режиссера Евгении Беркович и правозащитница Нина Катерли умерла на 90-м году жизни в Санкт-Петербурге.

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Фото: Imago/Karina Hessland

Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 89 лет. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

"У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память. Мои соболезнования Елене Эфрос и другим родным и близким", - написал он в своем Telegram.

Нина Катерли - мать филолога и журналистки Елены Эфрос и бабушка режиссера Евгении Беркович, осужденной в России за постановку спектакля "Финист ясный сокол" по статье об "оправдании терроризма". В связи с этим делом силовики несколько месяцев назад проводили в квартире Катерли обыски.

Нина Катерли родилась 30 июня 1934 года в Ленинграде в семье литераторов. Она - автор сборников рассказов и повестей, в том числе написанных в жанрах магического реализма и социальной сатиры, а также публицистики и нескольких документальных книг. В 1996 году писательнице присудили премию ПЕН-клуба Санкт-Петербурга "За гражданскую и творческую смелость", а в 1999-м - премию Дома книги и ПЕН-клуба Санкт-Петербурга "Честь и свобода" в номинации "Публицистика" за книгу "Иск".

Дело против Светланы Петрийчук и Евгении Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и переехать в Сирию.

В 2022 году эта постановка получила две театральные премии "Золотая маска", а в мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Позднее они пытались оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил их жалобы.

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