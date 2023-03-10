Скончалась последняя участница антинацистской "Белой розы"

Трауте Лафренц умерла в США в возрасте 103 лет. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свои соболезнования.

В американском штате Южная Каролина в возрасте 103 лет скончалась последняя остававшаяся в живых участница антинацистской студенческой группы "Белая роза" ("Weiße Rose") Трауте Лафренц (Traute Lafrenz). Об этом сообщило в четверг, 9 марта, агентство dpa, ссылаясь на информацию Фонда "Белой розы".

Соболезнования в связи с кончиной Трауте Лафренц выразил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Наше большое счастье - что ей удалось выжить и так наглядно рассказать о сопротивлении", - написал он в микроблоге Twitter.

Лафренц помогала распространять листовки

Трауте Лафренц родилась в 1919 году в Гамбурге, где в 1939 году познакомилась с Александром Шморелем (Alexander Schmorel), который в 1942 году стал сооснователем студенческой группы "Белая роза", боровшейся с нацистским режимом. В 1941 году Лафренц переехала в Мюнхен, где познакомилась с другими членами "Белой розы" и участвовала в ее деятельности. В частности, она распространяла в Гамбурге листовки организации.

15 марта 1943 года Трауте Лафренц была арестована по делу "Белой розы" и пробыла в заключении практически все время до 15 апреля 1945-го, когда была освобождена американской армией. Руководители организации, в том числе Александр Шморель, были казнены в 1943 году. В 1947 году Трауте Лафренц эмигрировала в США, где работала в системе здравоохранения.

В 2012 году родившийся в России Шморель был причислен к лику святых Русской православной церкви.

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