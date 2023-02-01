Сколько денег тратят немецкие политики на стилистов?

Хорошо выглядеть хотят не только звезды кино, но и политики. Наиболее дорого обходится казне министр иностранных дел Анналена Бербок.

Сколько тратят немецкие политики на свой внешний вид? Эту тему в Германии сейчас активно обсуждают в соцсетях - после волны публикаций в СМИ. Поводом для развернувшейся дискуссии стал официальный ответ немецкого правительства на запрос немецкого депутата Штефана Бранднера (Stephan Brandner) из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). Его интерес возник после того, как появилось объявление о том, что министерство экономики и защиты климата ищет фотографа для съемки. На "маленький запрос" правительство ответило подробным документом на 28 страницах.

Запрос партии "Альтернатива для Германии" сенсацией не является. Это обычная процедура запросов парламентских фракций, которые депутаты бундестага могут направлять немецкому правительству. Этот важный инструмент дает возможность депутатам выполнять свою контрольную функцию, ведь Германия является парламентской республикой. Контрольная функция бундестага не менее важна, чем законодательная.

Ну, например, один из последних запросов в январе 2023 года был сформулирован так: "Располагает ли федеральное правительство газовым договором, готовым к подписанию, от российского правительства, которым устанавливаются поставки газа по "Северному потоку-2". Если да, то просим проинформировать, в какой стадии находится договор, и об объемах поставок, а также включая цены". Не будем создавать интригу вокруг такой важной темы, как поставки газа, скажет, что ответ немецкого правительства уместился в две строчки и содержал такую формулировку: "Никакого договора нет". Но вернемся к макияжу, прическам и фотосессиям.

Главу МИДа Анналену Бербок сопровождает личный визажист

Анналена Бербок Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Как сообщает таблоид Bild, особенно глава МИДа ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в 2022 году не скупилась на оплату стилистов и визажистов: их услуги обошлись ей в 136 552 евро. Из чего сложилась такая сумма? 7500 евро в месяц (90 тысяч в год) из казны уходит на зарплату стилиста, плюс НДС и дополнительные расходы.

Действительно, именно эту сумму находим в официальном документе немецкого правительства - ответе на запрос. Перед таблицей, где указаны расходы за 2022 год и за 2021 год есть небольшая вставка, которая поясняет, что глава МИД ФРГ в ее поездах по стране и за рубежом сопровождает личный визажист. Из-за плотного графика часы работы получаются ненормированными - приходится работать иногда как на выходных, так же в особое время суток (видимо, вечернее и ночное). Немецкие журналисты хвалят Бербок за безупречный внешний вид - всегда подходящий к тому месту, где она находится.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Траты на стилистов и визажистов - не только женское дело. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заплатил за услуги визажистов в прошлом году 40 тысяч евро. Если добавить к этому расходы на фотографов, то речь идет уже о половине миллиона евро.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) потратил на визажистов 11 500 евро. Самым экономным министром немецкие СМИ называют министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner): он израсходовал 650 евро за прошлый год.

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