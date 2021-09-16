СК России возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Государственную думу РФ. Дело возбуждено Главным следственным управлением СК, заявила в четверг, 16 сентября, официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным ведомства, не менее 11 человек из семи российских регионов создали сеть Telegram-каналов, в которых публиковали информацию и вели агитацию, "направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования".

"В размещенных указанными лицами видеороликах установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц", - указала далее Петренко и отметила, что всем подозреваемым будут предъявлены обвинения. Представитель СК также сообщила, что ведомство будет ходатайствовать об их аресте. Известно, что в числе подозреваемых оказался основатель Telegram-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов.

"Апология протеста" сообщает о задержании москвички

Кроме того, по данным "Апологии протеста", обвинение по этому делу предъявлены Марии Платоновой - экс-дизайнеру штаба кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой. "Сегодня утром у нее в квартире прошёл обыск. У Платоновой изъяли технику и увезли на допрос в ГСУ СКР по Москве. В отношении нее возбудили уголовное дело в склонении к массовым беспорядкам", - указывается в Telegram-канале проекта со ссылкой на адвоката Аркадия Шиндяпина.

Выборы в Госдуму РФ и органы власти многих российских регионов будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Смотрите также: