СК РФ: четыре следователя ранены в результате атаки БПЛА

Четыре сотрудника Следственного комитета России получили ранение в результате детонации взрывного устройства после атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе Брянской области в субботу, 2 марта, сообщили в Telegram-канале ведомства. Один из них, "пострадавший в результате атаки украинского беспилотника", находится в тяжелом состоянии, еще у троих легкие ранения и контузии, уточнили в СК.

Сообщается также, что следователи "установят личности причастных к совершению этого преступления" . Украинская сторона пока никак не комментировала свою причастность к атаке.

В Одессе минимум пятеро погибших

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ при помощи восьми дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 на Одессу в ночь на 2 марта, к 14.30 по местному времени возросло до пяти человек. Семь "шахедов" удалось сбить силами ПВО Украины. Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер, спасатели достали тело еще одной жертвы из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон. В Офисе генерального прокурора сообщили, что речь идет о ребенке в возрасте от 3 до 5 лет.

Указывается, что в результате атаки на жилой квартал в Одессе часть подъезда многоэтажки на 18 квартир была разрушена. Среди восьмерых раненых - трехлетний ребенок. Медицинская помощь ему и еще двум пострадавшим была оказана на месте. Пять человек были госпитализированы с многочисленными травмами, в том числе 26-летняя девушка, написал Кипер. Кроме того, в больницу с травмами средней степени тяжести была доставлена беременная женщина.

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