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ВСУ сбили 40 запущенных Россией беспилотников Shahed

Павел Мыльников
11 февраля 2024 г.

Очередная группа дронов атаковала Украину из аннексированного Крыма, сообщило командование ВСУ. Украинские власти пока не выявили погибших и разрушений в результате ночной атаки.

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Сбитый беспилотный летательный аппарат Shahed над Киевом
Сбитый беспилотник над Киевом (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP PHoto/picture alliance

Украинским военным удалось уничтожить 40 из 45 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Россией в ночь на воскресенье, 11 февраля, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его сведениям, пуск очередной партии беспилотников типа Shahed-136/131 произошел из районов Балаклавы и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Дроны были сбиты над Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областями, указали военные. К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы, пояснила украинская сторона.

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В Днепровском районе было сбито два БПЛА, вспыхнувший из-за падения обломков пожар через некоторое время был потушен, заявил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, один человек получил ранения.

В Киевской области все запущенные РФ беспилотники были сбиты на подступах к городу, подчеркнул начальник военной администрации столицы Сергей Попко. В Киеве, по предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, добавил он.

Власти остальных украинских регионов на момент публикации сообщили лишь об окончании воздушной тревоги, ничего не рассказав о последствиях налетов. Накануне в результате воздушной атаки РФ на Харьков погибли минимум семь человек.

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