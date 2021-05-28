СК Беларуси заявил о получении двух писем о бомбе в лайнере Ryanair

Следственный комитет Беларуси утверждает, что в аэропорт Минска поступило два письма о бомбе на борту самолета компании Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс. "Сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько - в 12:25 и в 12:56", - говорится в заявлении ведомства.

Днем ранее представители швейцарской компании Proton Technologies AG, владеющей сервисом электронной почты Protonmail, сообщили, что послание о минировании было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair приземлиться в Минске.

В свою очередь лондонский центр "Досье" по результатам собственного расследования сообщил о том, что письмо о бомбе на борту самолета Ryanair было отправлено 23 мая с электронной почты ahmed_yurlanov1988@protonmail и пришло в 12.25 на электронную почту "Литовских аэропортов". Минский аэропорт получил данное письмо в 12.57, при этом минские диспетчеры сообщили экипажу лайнера об "экстренной ситуации на борту" почти на полчаса ранее - в 12.33. В тот момент они не могли ничего знать о "бомбе", а самолет был готов ко входу в воздушное пространство Литвы.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

23 мая белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить посадку в Минске, заявив, что лайнер заминирован. При этом для сопровождения гражданского борта в небо подняли истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух". После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако было проведено задержание двух пассажиров - белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

24 мая инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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