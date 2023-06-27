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Спецназ Судана объявил одностороннее перемирие на два дня

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Режим тишины связан с мусульманским праздником Курбан-байрам, заявил командующий Силами быстрого реагирования. Армия Судана пока не комментировала заявление RSF.

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Столица Судана, Хартум
Дым над столицей СуданаФото: REUTERS

Командующий Силами быстрого реагирования (RSF) Судана Мохаммед Хамдан Дагало объявил в понедельник, 26 июня, об одностороннем перемирии на период мусульманского праздника Курбан-байрам. По его словам, перемирие будет действовать в течение 27 и 28 июня, но не распространяется на случаи самообороны. Вторая сторона конфликта, армия Судана, на момент публикации материала никак не комментировала заявление Дагало.

Конфликт между армией и спецназом Судана

Боевые действия между суданской армией, возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, и RSF продолжаются с 15 апреля. Стороны несколько раз объявляли о перемирии, однако не соблюдали его.

По данным Организации Объединенных Наций, в результате конфликта в Судане погибли не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами. ООН предупредила о возможности гуманитарного кризиса в Восточной Африке.

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