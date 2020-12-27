Силовики разогнали акцию в Минске в память Романа Бондаренко

Силовики разогнали акцию в Минске в память погибшего активиста Романа Бондаренко. Об этом во вторник, 12 января, сообщили белорусские СМИ. По их данным, небольшая группа людей собралась вечером в районе улицы Червякова, где находится двор, который неофициально называют "Площадью Перемен". Однако туда же приехали силовики, известно как минимум об одном задержанном.

Правозащитный центр "Весна" также сообщил о точечных задержаниях в других районах Минска. Локальные акции протеста прошли в микрорайоне Красный Бор, у метро "Спортивная" и в микрорайоне "Восток".

Бондаренко умер 2 месяца назад

Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен" после того, как начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов бело-красные ленты. После драки он был задержан, а позднее госпитализирован с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 31-летний Бондаренко умер 12 ноября.

Акции протеста в Беларуси продолжаются несколько месяцев после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который правит страной свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

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