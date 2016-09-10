 Сильное землетрясение в Боснии: не обошлось без жертв | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2022

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Европа

Сильное землетрясение в Боснии: не обошлось без жертв

Магнитуда землетрясения составила 5,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 5 км. В результате погибла женщина, на дом которой обрушился кусок скалы.

Следы землетрясения в Мостаре

Следы землетрясения в Мостаре

Один человек погиб и десятки получили ранения в результате сильного землетрясения в Боснии и Герцеговине. Как сообщило в ночь на субботу, 23 апреля, агентство AFP, 28-летняя жительница города Столац на юге страны скончалась в больнице от полученных травм, после того как на дом, в котором она проживала обрушился кусок скалы. Родители женщины также были ранены.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр землетрясения располагался в 16 км от города Столац и 42 км от города Мостар, очаг подземных толчков находился на глубине 5 км. Власти страны сообщили о многочисленных разрушениях сразу в нескольких городах.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение ощущалось фактически на всем Балканском полуострове. Наиболее сильные толчки магнитудой 3,0 зафиксированы в Хорватии.

Полуостров высокой сейсмоактивности

Балканский полуостров отличается высоким уровнем сейсмической активности. В конце декабря 2020 года в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Хорватии погибли семь человек и были разрушены сотни зданий. В марте 2020 года землетрясение магнитудой 5,3 произошло в столице Хорватии Загребе, причинив значительный ущерб. В ноябре 2019 года в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Албании погибло более 50 человек.

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    Еще утром из Аматриче пришли сообщения о пяти погибших. В местечке Пескара- дель-Тронто жертвами землетрясения стали по меньшей мере десять человек. Судя по масштабам разрушений, эти цифры будут расти.

    Автор: Андрей Гурков


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