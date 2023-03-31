Siemens расследует работу в концерне экс-подрядчиков МО РФ

Бывшие сотрудники российской IT-компании "Вулкан" в настоящее время работают в немецком концерне Siemens и американской компании Amazon. Как утверждается в совместном расследовании нескольких СМИ, "Вулкан" по заказу Минобороны, ФСБ и СВР разрабатывает программное обеспечение для российских кибератак, управления "фабрикой троллей" и изоляции интернета. В Siemens пообещали провести внутреннюю проверку, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 31 марта.

О деятельности "Вулкана" стало известно из расследования, опубликованного накануне. Анонимный источник передал группе журналистов архив данных компании, из которого следовало, что "Вулкан" был подрядчиком российских спецслужб и занимается разработкой программного обеспечения для проведения интернет-кампаний, в том числе с использованием "фабрики троллей".

В переданном архиве также содержится информация о 90 бывших программистах "Вулкана", которые теперь работают в западных компаниях, в том числе немецком Siemens в Мюнхене, пишет Der Spiegel. Представитель концерна заявил журналу, что в компании "серьезно относятся к этому и проведут проверку". В Siemens отказались сообщить имя сотрудника, сославшись на защиту персональных данных.

Авторы расследования также утверждают, что бывшие сотрудники "Вулкана" работают в облачном провайдере Amazon Web Services (AWS) и поставщиках услуг бронирования путешествий Booking и Trivago. В компаниях не предоставили оперативного комментария.

"Фабрика троллей" по заказу Минобороны РФ

"Вулкан" специализируется на "анализе защищенности аппаратных и программных комплексов", а также "исследованиях безопасности микроэлектронных устройств", описывает свою деятельность сама компания. Этой работой фирма занимается по заказу российских спецслужб, утверждают авторы расследования. Среди клиентов "Вулкана" называют Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, подразделения службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, для которого создало инструмент "Амезит" для слежки за всеми пользователями интернета на определенной территории, блокировки нежелательных сайтов и раскрутки нужных статьей с помощью ботов.

"По сути, с помощью этой программы военнослужащий Минобороны может в один клик создать сотни ботов в самых разных соцсетях (Facebook, Twitter, YouTube), а затем "поручить" им различные задания: публиковать посты и видео, комментировать, лайкать, накручивать просмотры статьям", - описывают принцип работы издание "Важные истории", которые смогли найти некоторых ботов, созданных "Амезитом", и проследить, в каких реальных кампаниях они участвовали.

"Вулкан" не находится в санкционных списках ни США, ни Евросоюза. Руководство компании отказалось отвечать на вопросы журналистов.

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