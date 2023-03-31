  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Руки на клавиатуре компьютера
Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Siemens расследует работу в концерне экс-подрядчиков МО РФ

Даниил Сотников
21 мин. назад

Бывшие сотрудники компании-подрядчика российских спецслужб "Вулкан" работают в Siemens и Amazon, выяснили журналисты.

https://p.dw.com/p/4PYl4

Бывшие сотрудники российской IT-компании "Вулкан" в настоящее время работают в немецком концерне Siemens и американской компании Amazon. Как утверждается в совместном расследовании нескольких СМИ, "Вулкан" по заказу Минобороны, ФСБ и СВР разрабатывает программное обеспечение для российских кибератак, управления "фабрикой троллей" и изоляции интернета. В Siemens пообещали провести внутреннюю проверку, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 31 марта.

О деятельности "Вулкана" стало известно из расследования, опубликованного накануне. Анонимный источник передал группе журналистов архив данных компании, из которого следовало, что "Вулкан" был подрядчиком российских спецслужб и занимается разработкой программного обеспечения для проведения интернет-кампаний, в том числе с использованием "фабрики троллей".

В переданном архиве также содержится информация о 90 бывших программистах "Вулкана", которые теперь работают в западных компаниях, в том числе немецком Siemens в Мюнхене, пишет Der Spiegel. Представитель концерна заявил журналу, что в компании "серьезно относятся к этому и проведут проверку". В Siemens отказались сообщить имя сотрудника, сославшись на защиту персональных данных.

Авторы расследования также утверждают, что бывшие сотрудники "Вулкана" работают в облачном провайдере Amazon Web Services (AWS) и поставщиках услуг бронирования путешествий Booking и Trivago. В компаниях не предоставили оперативного комментария.

"Фабрика троллей" по заказу Минобороны РФ

"Вулкан" специализируется на "анализе защищенности аппаратных и программных комплексов", а также "исследованиях безопасности микроэлектронных устройств", описывает свою деятельность сама компания. Этой работой фирма занимается по заказу российских спецслужб, утверждают авторы расследования. Среди клиентов "Вулкана" называют Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, подразделения службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, для которого создало инструмент "Амезит" для слежки за всеми пользователями интернета на определенной территории, блокировки нежелательных сайтов и раскрутки нужных статьей с помощью ботов.

"По сути, с помощью этой программы военнослужащий Минобороны может в один клик создать сотни ботов в самых разных соцсетях (Facebook, Twitter, YouTube), а затем "поручить" им различные задания: публиковать посты и видео, комментировать, лайкать, накручивать просмотры статьям", - описывают принцип работы издание "Важные истории", которые смогли найти некоторых ботов, созданных "Амезитом", и проследить, в каких реальных кампаниях они участвовали.

"Вулкан" не находится в санкционных списках ни США, ни Евросоюза. Руководство компании отказалось отвечать на вопросы журналистов. 

Смотрите также:

Российские хакеры и шпионы атакуют ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров? (10.05.2021)

Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров? (10.05.2021)

Хакеров из группы DarkSide, которую связывают с Россией, подозревают в кибератаке на оператора одной из крупнейших трубопроводных сетей в США. Могут ли за хакерами стоять государственные структуры?
Политика10 мая 2021 г.03:03 мин.
Взломанный сайт МИД Украины

Число российских кибератак в странах НАТО за год выросло в 4 раза

Число российских кибератак в странах НАТО за год выросло в 4 раза

Российские хакеры активизировались c 2021 года, а пик атак на страны НАТО и Украину пришелся на начало войны, пишет Google.
Конфликты16 февраля 2023 г.
Табличка с названием учреждения у входа в здание Роскомнадзора в Москве (фото из архива)

Журналисты выяснили, как Роскомнадзор следит за россиянами в интернете

Журналисты выяснили, как Роскомнадзор следит за россиянами в интернете

Белорусские хакеры в прошлом году взломали внутреннюю сеть одной из структур Роскомнадзора. Материалы утечки проливают свет на работу российского медиарегулятора, превратившегося из надзорного органа в цензурный.
СМИ9 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Призывники в Новосибирске

ISW: Призыв может помешать РФ пополнить силы в Украине

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: американская "Статуя Свободы" стоит перед банкоматом и протягивает к нему руку с картой Visa.

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Политика23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Политика24 ч. назад59:28 мин.
Очередь из фур на белорусско-польской границе

С чем связан ажиотаж на границе Беларуси и Польши?

С чем связан ажиотаж на границе Беларуси и Польши?

Политика4 ч. назад
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Спорт12 ч. назад
Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 3 февраля

"Любой ценой": лидеры ЕС о новой поддержке Украины

"Любой ценой": лидеры ЕС о новой поддержке Украины

Политика21 ч. назад
Прихожане УПЦ МП возле Крестовоздвиженского храма в Лавре, 29 марта 2023 года

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

Общество21 ч. назад
На главную страницу