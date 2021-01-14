 Штурм Конгресса США: пятикратному призеру Олимпиад Келлеру предъявлены обвинения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2021

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Мир

Штурм Конгресса США: пятикратному призеру Олимпиад Келлеру предъявлены обвинения

Американского пловца Клита Келлера подозревают в участии в штурме Конгресса США 6 января.

Американский пловец Клит Келлер, 2008 год

Клит Келлер на Олимпиаде в Пекине, 2008 год

Министерство юстиции США предъявило обвинения пятикратному призеру Олимпийских игр, американскому пловцу Клиту Келлеру по подозрению в участии в штурме Конгресса США 6 января. Об этом в среду, 13 января, сообщило агентство AP.

Федеральное бюро расследований (ФБР) подало в Федеральный суд столичного округа Колумбия жалобу на спортсмена, после того как того в предварительном порядке опознали на видеокадрах, сделанных в ходе беспорядков в американской столице. ФБР запросило ордер на арест атлета, обвиняя его в том, что он сознательно и с целью нарушения официальных правительственных функций проник в помещения главного законодательного органа США, где на тот момент действовал режим ограниченного доступа. Кроме того, пловцу вменяются в вину нарушение общественного порядка и воспрепятствование работе сотрудников правоохранительных органов.

По предварительной версии следствия, Келлер 6 января незаконно проник в центральную Ротонду Капитолия США. Полиция обращает внимание на то, что на форме мужчины, похожего на него, были нашивки с надписями "США", а также "Олимпийская сборная США". Комментария от спортсмена пока не поступало.

Келлер участвовал в трех Олимпиадах

Клит Келлер - двукратный чемпион мира, он также завоевывал золото, бронзу и серебро на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год), Афинах (2004 год) и Пекине (2008 год). Стал членом основной сборной США по плаванию в 18-летнем возрасте. 

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг. Участники беспорядков пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.

Ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.

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    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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