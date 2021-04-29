Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?

Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.
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Мосгорсуд ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Ранее прокуратура приостановила работу региональных штабов Навального в России.