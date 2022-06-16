 Шольц заявил о невозможности мира на условиях Путина | Новости из Германии об Украине | DW | 16.06.2022

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Украина

Шольц заявил о невозможности мира на условиях Путина

Канцлер ФРГ по итогам поездки в Киев заявил о невозможности заключения мира в Украине на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский, Киев, 16 июня 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве 16 июня

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "иллюзией Путина" ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени. Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, заявил канцлер в интервью телеканалу ARD в четверг, 16 июня.

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", заявил Шольц.

Телеведущая указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я ему (Путину. - Ред.) это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это (условия мира. - Ред.) будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня впревые с начала войны посетили Киев. 

Шольц по итогам поездки в Ирпень вновь осудил жестокость российской военной агрессии и заявил о "бессмысленном насилии" российских войск. "Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию", - сказал канцлер. Все четверо лидеров также высказались за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

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    Автор: Сергей Гуща


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Контекст

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