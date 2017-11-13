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Шольц Путину - не Шрёдер: Немецкие СМИ о жестких сигналах канцлера в Кремле. DW Новости (16.02.2022)

В Германии подводят итоги визита Олафа Шольца в Москву. Многие немецкие СМИ делают комплименты Шольцу в связи с его успешной "словесной дуэлью" с Путиным. Они подчеркивают, как решительно Шольц держался на пресс-конференции с Путиным, дистанцировался от Герхарда Шрёдера в присутствии и затронул темы "Мемориала", Deutsche Welle и Алексея Навального. Подробнее о результатах визита - в программе.