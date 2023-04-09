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Гора МонбланФото: Fischer/Bildagentur-online/picture alliance
ОбществоФранция

Сход лавины во французских Альпах привел к жертвам

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

По меньшей мере 4 человека погибли во Франции недалеко от горы Монблан в результате схода лавины. Число жертв может увеличиться. Ведутся поисковые работы.

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При сходе лавины во французских Альпах в воскресенье, 9 апреля, погибли, по меньшей мере, 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство AFP, ссылаясь на прокуратуру французской коммуны Бонвиль.

В департаменте Верхняя Савойя отмечают, что при сходе лавины один человек получил ранения, а 8 смогли пережить это происшествие без травм. При этом продолжаются поиски пропавших без вести, которые пришлось прервать на ночное время.

Предупреждения о лавине, сошедшей в воскресенье в первой половине дня в Альпах с ледника Армансет недалеко от Монблана, не было. Двое погибших, по сообщению агентства AFP, работали проводниками. Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что его мысли - с жертвами и их родственниками, а на поиск уцелевших будут брошены все силы.

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