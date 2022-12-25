Пропавших при сходе лавины в Австрии лыжников спасли

По данным полиции, найдены все люди, находившиеся на лыжной трассе на курорте Лех/Цюрс в момент схода лавины. Четыре человека получили травмы, погибших нет.

Два лыжника, пропавшие в результате схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии, спасены. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в полиции. По данным правоохранителей, все люди, находившиеся на курорте при сходе лавины, найдены, погибших нет.

Ранее сообщалось, что под снегом могли быть погребены десять человек. В туристическом центре курорта Лех/Цюрс пояснили, что это предположение было основано на видео, которое снял один из посетителей.

Вечером 25 декабря стало известно, что шесть человек не пострадали. Еще четыре лыжника получили травмы. Один из них смог самостоятельно добраться до больницы, еще одного доставили самолетом в клинику в Инсбруке.

В поисковой операции задействовали 200 человек

Лавина сошла около 15.00 по местному времени, накрыв лыжную трассу. В поисковой операции были задействованы около 200 человек и восемь вертолетов. С наступлением темноты поиски людей продолжились, место схода лавины было освещено с помощью прожекторов.

За несколько часов до происшествия лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте Австрии - Зельдене. Как сообщает газета Kronen Zeitung, изначально предполагалось, что во время ее схода мог пострадать один человек, однако в ходе спасательной операции никого найти не удалось и поиск прекратили спустя два с половиной часа.

Смотрите также: