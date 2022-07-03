Не менее шести человек погибли из-за схода лавины в итальянских Альпах

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали во время схода ледника в Доломитовых Альпах в Италии в воскресенье, 4 июля, сообщает агентство dpa. Еще не менее 15 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Лавина из снега, льда и камней сошла на горе Мармолада и увлекла за собой несколько связок альпинистов. Власти Италии проводят спасательную операцию, которая осложняется тем, что работы проходят на высоте около 3500 метров, а пострадавшие могут быть погребены под огромной массой льда.

До сих пор неизвестно, сколько всего альпинистов совершало восхождение в момент происшествия. На парковке у подножья Мармолады стоят 16 автомобилей, владельцы которых до сих пор не установлены. "Мы пока не знаем, принадлежат автомобили погибшим, пропавшим без вести или же тем, кто не имеет никакого отношения к катастрофе", - пояснил президент автономной провинции Трентино-Альто-Адидже Маурицио Фугатти.

Сход лавины произошел через сутки после того, как на вершине ледника была зафиксирована рекордно высокая температура в 10 градусов Цельсия. Итальянская газета Corriere della Sera приводит слова экспертов, которые считают, что на тающем леднике в дальнейшем возможны новые сходы лавины.

Смотрите также:

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Разрушающийся барьер Ледник Туэйтса - один из крупнейших ледников Антарктиды: его общая площадь составляет 192 000 квадратных километров, что примерно равно территории Великобритании. Треть его занимают ледяные шельфы, представляющие собой соединенные с телом ледника плавучие льды. Туэйтс считается важным барьером на пути повышения уровня мирового океана. Но лед шельфов все больше и больше трескается.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? По аналогии с ветровым стеклом автомобиля Последние спутниковые данные показывают, что ситуация развивается драматически. Простая аналогия: если на лобовом стекле автомобиля появилась медленно растущая трещина, то рано или поздно стекло может рассыпаться. "В 45-километровом участке шельфа в передней части ледника произойдут серьезные изменения. И, вероятнее всего, уже в ближайшее десятилетие", - полагает гляциолог Тед Скамбос.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Айсберги - величественные и опасные Разрушение ледяного шельфа будет иметь далеко идущие последствия: до сих пор он служил подпорной дамбой для гигантского ледника, надвигающегося с материка. Если шельф исчезнет, лед с ледника будет бесконтрольно сходить в море. Исследователи из международного проекта Thwaites Glacier Collaboration опасаются, что большая часть ледника может разрушиться и превратиться в свободно плавающие айсберги.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Огромные трещины во льду События могут развиваться по уже известному сценарию: в 2017 году гигантский айсберг A-68 откололся от шельфового ледника Ларсен-С в Западной Антарктиде. Хотя образование таких крупных айсбергов является нормальным процессом, история A-68 озадачила ученых. Почему айсберг откололся в июле, в середине глубокой антарктической зимы? Исследователи подозревают связь с изменением климата.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Больше льда в море - больше воды на суше Гигантский айсберг A-68 - не единственный, который откололся от своего ледяного щита: За последние 20 лет семь шельфовых ледников на Антарктическом полуострове разрушились или сильно уменьшились в объемах. В результате льдины из ледников бесконтрольно сползают в океан - и тем самым способствуют повышению уровня моря.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Один айсберг больше другого Айсберг А-68 прекратил свое существование в апреле 2021 года, расколовшись на множество мелких частей. Но месяц спустя на смену ему пришел крупнейший на сегодня в мире айсберг А-76, отколовшийся с западной стороны ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла. Габариты гигантского куска льда составляют 170 км в длину и 25 км в ширину, а по площади он сопоставим с территорией острова Майорка.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Изменение климата подтачивает ледник изнутри Изменение климата, а точнее потепление морской воды ответственно за таяние ледника Туэйтс: оно все больше подтачивает его изнутри и выплавило огромные пустоты в нижней части льда. Скорость таяния ледника, который находится под пристальным научным наблюдением, за последние 30 лет удвоилась.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? (Когда) наступит крах? Ледник Туэйтс и ледник Пайн-Айленд уже ответственны за десять процентов повышения уровня мирового океана. Неминуемое разрушение ледника Туэйтс приведет к повышению среднего глобального уровня на 65 сантиметров.

Чем грозит человечеству разрушение ледника Судного дня? Ледник Судного дня Апокалипсис еще впереди: поскольку Туэйтс действует как плотина и замедляет сползание соседних ледников (например, ледника Пайн-Айленд - на фотографии), его также называют ледником Судного дня. Его обрушение может смести большую часть льдов Западной Антарктики, что приведет к повышению уровня моря на 3,3 метра. Автор: Нэли Йенш, Виталий Кропман

