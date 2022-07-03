 Не менее шести человек погибли из-за схода лавины в итальянских Альпах | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2022

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Европа

Не менее шести человек погибли из-за схода лавины в итальянских Альпах

Восемь альпинистов были доставлены в больницы после схода лавины, продолжаются поиски еще 15 человек.

Последствия схода лавины на горе Мармолада

Последствия схода лавины на горе Мармолада

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали во время схода ледника в Доломитовых Альпах в Италии в воскресенье, 4 июля, сообщает агентство dpa. Еще не менее 15 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Лавина из снега, льда и камней сошла на горе Мармолада и увлекла за собой несколько связок альпинистов. Власти Италии проводят спасательную операцию, которая осложняется тем, что работы проходят на высоте около 3500 метров, а пострадавшие могут быть погребены под огромной массой льда.

До сих пор неизвестно, сколько всего альпинистов совершало восхождение в момент происшествия. На парковке у подножья Мармолады стоят 16 автомобилей, владельцы которых до сих пор не установлены. "Мы пока не знаем, принадлежат автомобили погибшим, пропавшим без вести или же тем, кто не имеет никакого отношения к катастрофе", - пояснил президент автономной провинции Трентино-Альто-Адидже Маурицио Фугатти.

Сход лавины произошел через сутки после того, как на вершине ледника была зафиксирована рекордно высокая температура в 10 градусов Цельсия. Итальянская газета Corriere della Sera приводит слова экспертов, которые считают, что на тающем леднике в дальнейшем возможны новые сходы лавины.

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    Автор: Нэли Йенш, Виталий Кропман


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