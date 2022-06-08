 Школьники и учителя из Гессена пострадали в результате умышленного наезда в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 08.06.2022

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Германия

Школьники и учителя из Гессена пострадали в результате умышленного наезда в Берлине

В результате наезда автомобиля на западе Берлина погибла учительница, ранения получили школьники и еще один учитель. Подозреваемый задержан прохожими, это известный полиции выходец из Армении.

Автомобиль и полицейский на месте инцидента в Берлине

На месте инцидента в Берлине

Группа школьников из Гессена пострадала в результате наезда автомобиля на западе Берлина. Одна из сопровождавших учителей погибла, еще один учитель получил тяжелые ранения, пострадали также большое число школьников, сообщили в среду, 8 июня, берлинский Сенат и земельное правительство Гессена в Висбадене. По данным пожарной службы Берлина, шесть человек находятся в опасном для жизни состоянии, еще трое получили тяжелые ранения.

На месте трагедии работают более 100 сотрудников экстренных служб и более 130 полицейских. Перед обследованием автомобиля из соображений безопасности были эвакуированы люди, находившиеся в большом торговом центре Europacenter напротив места происшествия. "Расследование ведется по всем направлениям", - заявила правящий бургомистр берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

Подозреваемый - 29-летний выходец из Армении

Инцидент произошел утром в среду на берлинской площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма и бульвара Курфюрстендамм. Автомобиль Renault въехал в толпу пешеходов, а затем - через 200 м - в витрину магазина на улице Тауэнциенштрассе. Водитель был задержан прохожими и передан полицейским, им оказался проживающий в Берлине 29-летний выходец из Армении с двойным гражданством, сообщила берлинская полиция. По информации dpa, он находился за рулем автомобиля, принадлежащего его старшей сестре, и уже был известен полиции, но не в связи с экстремизмом.

Между тем сенатор по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) опровергла появившееся ранее в СМИ сообщение об обнаружении в автомобиле письма с признанием и разъяснением преступления. "Настоящего признательного письма нет", - заявила она. По словам сенатора, в машине найдены "плакаты" с заявлениями, касающимися Турции. Мотивы предполагаемого преступника в настоящее время выясняются, добавила Шпрангер.

Данных о политических мотивах пока нет

Глава берлинской полиции Барбара Словик (Barbara Slowik) в свою очередь заявила, что подозреваемый находится в больнице. На данный момент отсутствуют данные о его политических мотивах, добавила она. В официальных заявлениях не упоминается, что речь могла идти о несчастном случае. Газета Bild цитирует слова одного из следователей, якобы назвавшего предполагаемого преступника "хладнокровным убийцей" и исключившего вероятность несчастного случая.

Ученики десятого класса одной из школ гессенского города Бад-Арользен находились в Берлине в школьной поездке в сопровождении учителей, пишет AFP. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выразил близким погибшей "глубочайшие соболезнования". Правительства Гессена и Берлина заявили, что потрясены случившимся и пообещали помощь пострадавшим. В германскую столицу выехали сотрудники школы, чтобы помочь пострадавшим ученикам и их родителям.

В декабре 2016 года на той же самой площади Брайтшайдплац террорист "Исламского государства" врезался на грузовике в рождественский базар. В результате теракта погибли 13 человек.

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  • Место теракта в Берлине

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    Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

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    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


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