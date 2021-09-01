Школьник поправил Путина: что из этого вышло

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея)

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.