Школьник поправил Путина: что из этого вышло

Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.
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