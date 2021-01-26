Шифровальные машины "третьего рейха" - в реставрационной мастерской (фото)

Шлезвиг • Эти аппараты времен Второй мировой войны выступают, так сказать, в одной из главных ролей в американо-британском триллере 2015 года "Игра в имитацию" ("The Imitation Game"), снятом по мотивам биографии английского математика и первого хакера Алана Тьюринга. Речь идет об "Энигмах" - переносных шифровальных машинах "третьего рейха", код которых был взломан под руководством гениального ученого. Это позволило союзникам по антигитлеровской коалиции получить значительное превосходство в войне на море - читать сообщения между немецкими командованием и подводными лодками в Атлантике.

Этот аппарат Enigma-M4 в 2016 году был продан на аукционе в Нью-Йорке

75 лет на дне Балтийского моря

В музеях разных стран сейчас можно увидеть хорошо сохранившиеся экземпляры разных "Энигм". Один такой аппарат модели M4 - в идеальном состоянии - был продан в 2016 году на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за 463 500 долларов США. Не удивительно, что археологические находки, совершенные около года назад в Германии, привлекли к себе внимание не только здесь, да и история сама по себе - очень необычная.

В ноябре 2020 года водолазы абсолютно случайно обнаружили сразу четыре "Энигмы" на дне Балтийского моря в порту города Каппельн. Находится он в земле Шлезвиг-Гольштейн на берегу фиордообразной бухты Шлей. Водолазы занимались очисткой дна - искали потерянные рыболовецкие сети, но вернулись с археологическим уловом.

Через несколько месяцев неподалеку они, тоже случайно, обнаружили еще три аппарата - правда, там искали уже не сети, а потерянный гребной винт. Все аппараты были переданы в Центральную археологическую мастерскую, расположенную во дворце-замке Готторп.

Шифровальные машины со дна Балтийского моря. Фотографии

Одна из "Энигм" на дне Балтийского моря, ноябрь 2020 года

"Энигма" в реставрационной мастерской

Реставратор по металлу Коринна Майер

Фрагменты шифровальных машин, найденные на дне Балтийского моря

Одна из машин вскоре после поднятия на поверхность - во время передачи археологическому ведомству земли Шлезвиг-Гольштейн

Сложная работа для реставраторов

Сейчас немецкие специалисты приступили к реставрации этих находок. Как сообщает информационное агентство dpa, процесс займет от четырех до пяти лет. Шифровальные машины, много десятилетий пролежавшие на илистом морском дне, восстановлению, конечно же, не подлежат. Как объяснила в беседе с dpa реставратор по металлу Коринна Майер (Corinna Mayer), задача мастерской - законсервировать "Энигмы", то есть очистить и подготовить для дальнейшего использования в качестве музейных экспонатов.

Задача - непростая, так как собраны они из разных материалов, каждый из которых нуждается в особом подходе. Сохрашившиеся части из дерева могут потрескаться, медь при контакте с кислородом - окислиться и так далее… "Энигмы" пока просто отмачивают в обыкновенной воде из-под крана, что продлится еще какое-то время. В самом начале вода очень быстро мутнела, но сейчас достаточно наливать свежую - один раз в месяц.

Как "Энигмы" оказались под водой

Историки считают, что на дно моря аппараты попали, вероятно, в самом конце Второй мировой войны - были выброшены перед сдачей кораблей накануне капитуляции. Перед этим, очевидно, аппараты были приведены в негодность, о чем свидетельствуют характерные повреждения - вероятно, от ударов молотком. От некоторых машин обнаружены лишь отдельные части. В шести случаях речь идет о моделях M4, которые производились для подводных лодок "третьего рейха" с 1942 года. По поводу седьмой "Энигмы" пока существуют сомнения.

"Энигма" после исследования с помощью компьютерного томографа в одном из институтов Общества Фраунгофера в Любеке

Шифровальная машина в компьютерном томографе

Чтобы правильно законсервировать такие объекты, нужно понимать, как они устроены, поэтому перед началом реставрационных работ специалисты из Готторпа изучили неповрежденную "Энигму" в одном из немецких музеев. Затем на помощь реставраторам пришла современная техника - находки были исследованы с помощью компьютерного томографа при помощи Общества Фраунгофера в Любеке. На основе нескольких тысяч снимков были созданы трехмерные модели, которые будут использованы в дальнейшей работе.

В заключение отметим, что хорошо сохранившиеся модели Enigma-M4 в Германии можно увидеть, в частности, в Музее коммуникаций во Франкфурта-на-Майне, Международном морском музее Гамбурга и Немецком музее в Мюнхене.

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