Shell предсказывает бум СПГ как топлива для судов и грузовиков

Мировую газовую промышленность ждет бурный подъем, что в значительной мере связано с усиливающейся борьбой против глобального потепления, требующей сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. До 2040 года спрос на природный газ как самый экологичный ископаемый энергоноситель увеличится на планете примерно на 45 процентов до 5400 миллиардов кубометров.

Быстрее всего будут расти поставки сжиженного газа

При этом объемы международной торговли газом, составившие в 2017 году порядка 770 миллиардов кубометров (пятая часть глобального потребления), возрастут примерно на две трети. Причем свыше 80 процентов этого прироста обеспечит сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG).

Обложка доклада Shell о перспективах СПГ

С начала века объемы международной торговли СПГ более чем удвоились и составили в 2017 году 323 миллиарда кубометров. К 2040 году они увеличатся еще более чем в 2,5 раза. В результате через два десятилетия приблизительно 60 процентов экспортно-импортных поставок голубого топлива будут осуществляться в сжиженном виде, а 40 процентов - в газообразном по трубопроводам. В данный момент соотношение прямо противоположное.

В настоящее время СПГ чаще всего вновь превращают в газ (регазифицируют), чтобы использовать в электроэнергетике, для отопления или в качестве сырья для промышленности. Однако впредь он будет играть все более важную роль в жидком виде как моторное топливо для транспортных средств, прежде всего - для судов, но также и для тяжелых грузовых автомобилей. Это позволит существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

Таковы ключевые прогнозы и выводы исследования, проведенного компанией Shell Deutschland - немецким отделением британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell. В работе над докладом "Сжиженный природный газ: Новая энергия для судов и грузовиков? Факты, тренды и перспективы", опубликованным 19 февраля, участвовали Институт транспорта при Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) в Кельне и Технический университет Гамбурга (TUHH).

"Большой потенциал для СПГ в морском судоходстве"

В мировом судоходстве, отмечается в исследовании, идет интенсивный поиск альтернативных видов топлива, что вызвано, прежде всего, все более строгими экологическими требованиями к водному транспорту, особенно в Европе и Северной Америке. "Единственной серьезно обсуждаемой и достигшей рыночной зрелости альтернативой нефтепродуктам в качестве судового топлива является сегодня СПГ", - подчеркивают авторы доклада.

Правда, пока мировой торговый и пассажирский флот, насчитывающий приблизительно 93 тысячи судов, прибегает к сжиженному газу крайне редко. К концу 2018 года на нем работали около 230 СПГ-танкеров, а также 125 морских судов (в частности, пассажирских паромов), причем половина из них приходилась на Норвегию, которая является мировым лидером в области использования СПГ как судового топлива. Еще 5 единиц насчитываются в европейском речном судоходстве.

Один из танкеров, перевозящих сжиженный газ и работающих на нем

Представленный авторами доклада сценарий опирается на нынешнюю динамику развития мирового водного транспорта и судостроения. "Мы видим большой потенциал для СПГ в морском судоходстве. Это особенно относится к контейнеровозам, которые из-за своей большой мощности расходуют сравнительно много топлива. А в роли первопроходцев будут выступать пассажирские суда", - поясняет руководитель исследования, главный экономист Shell Deutschland Йорг Адольф (Jörg Adolf).

Прогноз авторов доклада таков: в 2040 году на СПГ будут работать 6000 судов, в том числе 2200 контейнеровозов, 1660 танкеров, 1100 судов для насыпных (навалочных) грузов. Пассажирских судов и круизных лайнеров окажется порядка 600 единиц. В абсолютных цифрах это сравнительно немного, однако именно в этом сегменте рынка будет самая большая доля перешедших на сжиженный газ судов: пароходствам придется реагировать на растущую экологическую сознательность своих пассажиров и ускоренными темпами переводить флот с дизеля на более чистое топливо.

Переводить с дизеля на СПГ разумнее всего тяжелые грузовики

В то же время в области автомобильного транспорта "СПГ как альтернатива дизельному топливу лучше всего подходит для тяжелых грузовых автомобилей", подчеркивает один из соавторов доклада, эксперт DLR Андреас Лишке (Andreas Lischke). Речь идет о грузовиках свыше 16 тонн и седельных автопоездах (фурах). Перевести их на электрическую тягу будет несравнимо труднее, чем легковые машины или средние грузовики.

Одна из пока трех немецких АЗС, где можно заправиться сжиженным природным газом

По состоянию на 2016 год на территории Евросоюза сжиженным газом заправлялись 4 тысячи тяжелых грузовиков (только эта категория и рассматривалась). Shell исходит из того, что к 2040 году их число вырастет до 480 тысяч единиц - 460 тысяч фур и 20 тысяч 16-тонников. В таком случае в данном сегменте рынка на СПГ перейдут 17 процентов автомобилей.

Это, естественно, произойдет только при условии создания разветвленной системы автозаправочных станций. В настоящее время, отмечается в докладе, на территории Евросоюза действуют порядка 150 СПГ-заправок, причем большинство из них - в юго-западной части ЕС.

Лидируют Испания (37 заправок), Италия (31) и Франция (27). К тому же имеются 26 заправок в Нидерландах и 13 в Великобритании. В то же время в Германии их пока только 3. Расширение сети таких АЗС предусмотрено различными инфраструктурными программами ЕС, отмечается в докладе.

С точки зрения защиты глобального климата, подчеркивают авторы исследования, наибольшее значение имел бы переход на сжиженный газ водного транспорта. При реализации представленного сценария (6 тысяч судов к 2040 году) эмиссию парниковых газов удалось бы снизить на 132 миллиона тонн в год. В то же время эффект от перевода 480 тысяч грузовиков на СПГ составил бы не более 4,7 миллиона тонн.

Выводы исследования подчеркивают правильность стратегии компании Shell, которая еще в 1960-е годы занялась производством, транспортировкой и продажей сжиженного природного газа и сегодня рассматривает СПГ как одно из важнейших направлений своей деятельности.

Одновременно доклад подтверждает перспективность российских СПГ-проектов, осуществляемых компаниями "Новатэк", "Газпром" и "Роснефть". В частности, "Новатэк" в октябре 2018 года создала с бельгийским оператором магистральных газопроводов Fluxys совместное предприятие по строительству терминала для СПГ в немецком порту Ростоке. Бизнес предприятия, в частности, должен состоять в заправке сжиженным газом круизных лайнеров и торговых судов.

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