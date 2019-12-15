Съезд "Яблока" проголосовал по вопросу доверия председателю

Съезд российской объединенной демократической партии "Яблоко" поставил на голосование вопрос о доверии ее председателю Николаю Рыбакову в свете недавней критики в соцсетях в адрес партобъединения. Об этом с субботу, 3 апреля, сообщил член федерального бюро партии Анатолий Голов.

По его словам, в соцсетях "значительная часть членов партии" требовала переизбрать руководящие органы.

По итогам голосования доверие Рыбакову выразило большинство делегатов - 78 из 121.

Николай Рыбаков был избран председателем партии на съезде в декабре 2019 года. В соответствии с уставом занимать этот пост разрешено не более двух сроков - по четыре года каждый.

В партии "Яблоко" - масштабная реформа

Заместитель председателя "Яблока" Иван Большаков в свою очередь озвучил основные направления реформирования партии. Так, в уставе предлагают изменить процедуры привлечения к ответственности за нанесение политического ущерба. Отзыв членства должен будет проходить только при наличии заключения партийной комиссии, а партийный арбитраж должен стать итоговым органом для обжалования подобных решений. Кроме того, как ожидается, будут расширены возможности участия в делах партии: можно будет стать ее сторонником, членом или зарегистрированным членом. Наконец, стоит задача поименно выявить всех избирателей и плотнее интегрировать их в работу объединения.

Явлинский и статья о Навальном

По словам Большакова, перед членами "Яблока" стоит задача построить партию профессиональных политиков, а "не склочников, сидящих в закрытых группах и перемывающих друг другу кости".

Ранее, в середине февраля, основатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой обвинил находившегося на тот момент в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в национализме, популизме и вождизме. После публикации в адрес Явлинского прозвучала жесткая критика со стороны ряда политиков. Бюро партии "Яблоко" даже пришлось публиковать заявление, в котором оно отметило, что не приемлет "травлю, злобу и агрессию" в отношении Явлинского.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

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