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Сеул: Взятый в украинский плен военный из КНДР умер от ран

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

Южнокорейские спецслужбы сообщили, что взятый украинцами в плен военный из КНДР умер от полученных в бою ран.

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Военный парад в КНДР
Военный парад в КНДРФото: picture-alliance/Newscom

Солдат из КНДР, воевавший на стороне России против Украины и попавший в плен, умер от полученных ранений, сообщает в пятницу, 27 декабря, агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

"Мы получили подтверждение от разведывательной организации дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, скончался некоторое время назад, поскольку состояние его ран ухудшилось", - сообщила Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи.

Сообщение о гибели военного появилось спустя несколько часов после того, как Сеул подтвердил, что солдат из КНДР впервые попал в украинский плен. Накануне фотографии якобы взятого в плен военного из Северной Кореи публиковали украинские Telegram-каналы. Telegram-канал "Мілітарний" утверждает, что солдата взяли в плен в Курской области. Других подтверждений этой информации не было.

Солдаты КНДР воюют на стороне России

Ранее в Сеуле сообщали, что Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. Разведка США утверждала, что солдаты из КНДР участвуют в боях в Курской области, часть которой захвачена украинскими военными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены более трех тысяч солдат из КНДР. Разведка Южной Кореи утверждала на этой неделе, что Пхеньян, вероятно, готовится к переброске в Россию дополнительных сил, а также "к ротации или наращиванию войск".

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