Сеул подтвердил захват в плен ВСУ военного из КНДР

Сеул подтвердил захват в плен ВСУ военного из КНДР27 декабря 2024 г.
Украинские военные впервые взяли в плен солдата из Северной Кореи, воюющего на российской стороне. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило в пятницу, 27 декабря южнокорейское агентство "Рёнхап".
"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что раненый северокорейский солдат был захвачен", - приводится в сообщении заявление южнокорейской спецслужбы. Где именно военный был взят в плен, не сообщается.
Накануне фотографии якобы взятого в плен военного из КНДР начали публиковать украинские Telegram-каналы. Telegram-канал "Мілітарний" утверждает, что солдата взяли в плен в Курской области. Других подтверждений этой информации до официального заявления Сеула не было.
Солдаты КНДР воюют на стороне России
Ранее в Сеуле сообщали, что Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. Разведка США утверждала, что солдаты из КНДР участвуют в боях в Курской области, часть которой захвачена украинскими военными.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены более трех тысяч солдат из КНДР. Разведка Южной Кореи утверждала на этой неделе, что Пхеньян, вероятно, готовится к переброске в Россию дополнительных сил, а также "к ротации или наращиванию войск".