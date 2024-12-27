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Сеул подтвердил захват в плен ВСУ военного из КНДР

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

Разведка Южной Кореи подтвердила информацию украинских Telegram-каналов о том, что в ходе войны в плен ВСУ впервые попал северокорейский солдат.

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Парад военных в КНДР
Парад военных в КНДРФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Украинские военные впервые взяли в плен солдата из Северной Кореи, воюющего на российской стороне. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило в пятницу, 27 декабря южнокорейское агентство "Рёнхап".

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой союзной страны было подтверждено, что раненый северокорейский солдат был захвачен", - приводится в сообщении заявление южнокорейской спецслужбы. Где именно военный был взят в плен, не сообщается.

Накануне фотографии якобы взятого в плен военного из КНДР начали публиковать украинские Telegram-каналы. Telegram-канал "Мілітарний" утверждает, что солдата взяли в плен в Курской области. Других подтверждений этой информации до официального заявления Сеула не было.

Солдаты КНДР воюют на стороне России

Ранее в Сеуле сообщали, что Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. Разведка США утверждала, что солдаты из КНДР участвуют в боях в Курской области, часть которой захвачена украинскими военными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены более трех тысяч солдат из КНДР. Разведка Южной Кореи утверждала на этой неделе, что Пхеньян, вероятно, готовится к переброске в Россию дополнительных сил, а также "к ротации или наращиванию войск".

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