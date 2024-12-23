NYT: Идея отправки в Россию войск КНДР исходила от Пхеньяна

По данным американской разведки, идея отправки северокорейских военных в РФ для участия в боевых действиях против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы, а Ким Чен Ын надеется благодарность Кремля в будущем.

Идея отправить войска Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы, сообщила в понедельник, 23 декабря, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники. По ее данным, эта инициатива возникла не сразу после подписания соглашения о стратегическом партнерстве Москвой и Пхеньяном. "Американские разведслужбы пришли к выводу, что это была идея Северной Кореи, а не России, хотя президент Владимир Путин быстро принял ее, говорят американские чиновники", - пишет NYT.

Однако Северная Корея, как утверждается в материале, "сразу ничего не получила" взамен своей "помощи", и ее лидер Ким Чен Ын в настоящее время надеется на благодарность Москвы в будущем - в виде технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом и других действий РФ в случае кризисных ситуаций, сообщают источники.

Источник NYT: Потери КНДР составили 200 человек

Неназванный источник The New York Times в Киеве оценил число северокорейских военнослужащих, погибших на данный момент в войне против Украины, в 200 человек, а число раненых, по его словам, "чуть выше". Он же утверждает, что российская сторона пытается утаить эти сведения. Американские официальные лица утверждают, что КНДР направила на фронт свои лучшие подразделения, которые, однако, не имели реального боевого опыта, а потому эффективность их участия остается сомнительной.

В Киеве считают, что подразделения Северной Кореи не полностью интегрированы в российские вооруженные силы и иногда действуют автономно, что увеличивает для них риск потерь. При этом раненные северокорейские военные получают более качественную медицинскую помощь, чем раненные россияне: их чаще отправляют в крупные больницы в Курске, а не в небольшие сельские медучреждения, расположенные ближе к линии фронта.

Сеул: Потери КНДР в Украине превысили тысячу военных

По данным разведки Южной Кореи, потери Пхеньяна в боевых действиях против Украины на стороне РФ значительно выше - примерно 1100 человек, и страна готовится к переброске в РФ дополнительных войск и вооружений. "Всесторонняя оценка разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или наращиванию войск", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).

Там же указали на признаки того, что в настоящее время КНДР поставляет в Россию ракетные установки и самоходную артиллерию, а также переходит к масштабному производству ударных дронов, начать который Ким призвал в ноябре.

Северокорейские солдаты в России

В Сеуле полагают, Северная Корея могла перебросить в РФ до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США сообщил, что некоторые из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По информации южнокорейской разведки, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военного, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

Путин в июне посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.