 Сеул сообщил о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2022

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Мир

Сеул сообщил о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда

По информации южнокорейских военных, КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Ракетные испытания в Северной Корее, январь 2022 года

Ракетные испытания в Северной Корее, январь 2022 года

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило сеульское агентство Yonhap, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Какое расстояние преодолел снаряд и идет ли в данном случае речь о новом испытании баллистической ракеты, пока не ясно. Резолюции ООН запрещают Пхеньяну испытывать ракеты, которые могут нести ядерную боеголовку.

В свою очередь министерство обороны Японии отметило, что снаряд уже упал в Японском море за пределами особой экономической зоны. Эксперты ведомства собирают дальнейшую информацию.

Ракетные испытания КНДР в 2022 году

В последний раз Северная Корея провела ракетные испытания 11 января. По сведениям Пхеньяна, во время этих тестов был произведен запуск гиперзвуковой ракеты. По крайней мере один неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья КНДР выпустила и 5 января. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это могла быть баллистическая ракета.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Фирма "Парсек" способствовала распространению оружия массового уничтожения либо его доставке в КНДР, пояснило министерство финансов США. Под санкции после пусков ракет Пхеньяном подпали ряд северокорейцев и россиянин.  

Сеул сообщил о вероятном запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея запустила в сторону Японского моря снаряд, предположительно, баллистическую ракету, заявили японские и южнокорейские власти. Это первый пуск КНДР в 2022 году.  

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Cекрет Ким Чен Ына  

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