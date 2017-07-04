Сеул сообщил о вероятном запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея в среду, 5 января, выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным ведомства, это, вероятно, была баллистическая ракета.

"Наши вооруженные силы находятся в состоянии готовности, готовясь к возможному, дополнительному пуску, и вместе с тем внимательно следят за развитием ситуации в тесном сотрудничестве с Соединенным Штатами", - говорится в заявлении комитета.

Что говорят японские власти

Как сообщают японские СМИ, выпущенная с территории КНДР предполагаемая баллистическая ракета упала в акватории Японского моря за пределами территориальных вод страны. По информации Минобороны Японии, снаряд пролетел около 500 километров.

"С прошлого года Северная Корея неоднократно запускала ракеты, что вызывает глубокое сожаление", - сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров, отметив, что пуск был произведен "в то время, когда крайне важное значение имеет стабильность внутри страны и за рубежом". Министерство иностранных дел Японии сообщило, что главы внешнеполитических и оборонных ведомств страны 7 января проведут переговоры с американскими коллегами для обсуждения вопросов безопасности.

КНДР обещает усилить военный потенциал

Это первый запуск снаряда с территории Северной Кореи с октября прошлого года, когда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок. До этого КНДР провела еще четыре испытания различных типов ракет, в том числе новой зенитной ракеты, а также гиперзвуковой ракеты. Многие западные страны резко осудили этот тест. Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал на собрании правящей партии на прошлой неделе, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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