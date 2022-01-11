 КНДР назвала очередной запуск испытанием гиперзвуковой ракеты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2022

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Мир

КНДР назвала очередной запуск испытанием гиперзвуковой ракеты

Пхеньян уверяет, что гиперзвуковая ракета поразила цель за тысячу километров, а за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Евросоюз осудил второй с начала года запуск северокорейской ракеты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты

Лидер КНДР наблюдает за пуском ракеты (фото из архива)

Власти Северной Кореи после сообщений ряда стран о запуске снаряда с ее территории заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. За пуском наблюдал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, сообщило государственное северокорейское информагентство KCNA во вторник, 11 января. По его сведениям, ракета поразила цель на расстоянии в тысячу километров.

ЕС заявил об угрозе международной безопасности

Европейский Союз осудил ракетный запуск КНДР. Неустанное стремление Пхеньяна обзавестись запрещенным оружием представляет собой угрозу международной безопасности и идет вразрез с международными усилиями по возобновлению диалога, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Евросоюз призвал Северную Корею "конструктивно ответить" на готовность к дипломатии, выраженную США и Республикой Кореей, а также приступить к действиям, нацеленным на денуклеаризацию.

Несколькими часами ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом вероятном запуске баллистической ракеты КНДР. Это уже второй подобный инцидент с начала года.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Правитель КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

Как Северная Корея использует для своей пропаганды имена вузов Германии

Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.  

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