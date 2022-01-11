Япония и Южная Корея заявили об очередном ракетном запуске КНДР

По данным Японии и Южной Кореи, руководство КНДР в очередной раз произвело запуск ракеты, предположительно, баллистической. Ракета, запущенная во вторник, 11 декабря, пролетела более 700 км, высота ее полета в наивысшей точке составила 60 км, сообщило сеульское агентство Yonhap, сославшись на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

При этом, по информации южнокорейских военных, ракета достигла гиперзвуковой скорости полета 10 Махов (более 12 тысяч км в час). Запуск был произведен из внутренних районов КНДР в направлении Японского моря, указывается далее. В КНШ также предположили, что Пхеньян при этом испытал усовершенствованную ракету в сравнении с запущенной менее недели назад.

В свою очередь, министерство обороны в Токио заявило, что северокорейская ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Глава ведомства Нобуо Киси сообщил, что эксперты еще не установили тип ракеты и изучают информацию. Между тем министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что действия Северной Кореи угрожает безопасности его страны и всего мира.

Второй запуск с начала года

Запуск ракеты был произведен спустя несколько часов после того как Япония и пять членов Совета Безопасности ООН - США, Франция, Великобритания, Ирландия и Албания - призвали Пхеньян прекратить дальнейшую дестабилизацию в регионе и начать диалог с целью денуклеаризации.

5 января КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья. По данным Сеула, речь шла, вероятно, о баллистической ракете. По информации Минобороны Японии, снаряд пролетел около 500 километров. Это был первый запуск снаряда с территории Северной Кореи с октября прошлого года, когда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Правитель КНДР Ким Чен Ын пообещал на собрании правящей партии на прошлой неделе, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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