 Под новые санкции США против КНДР подпала российская компания | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2022

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Мир

Под новые санкции США против КНДР подпала российская компания

Фирма "Парсек" способствовала распространению оружия массового уничтожения либо его доставке в КНДР, пояснило министерство финансов США. Под санкции после пусков ракет Пхеньяном подпали ряд северокорейцев и россиянин.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Здание министерства финансов США

Шесть граждан Северной Кореи, один из которых проживает в российском городе Владивостоке, подпали

 под новые санкции США, введенные против КНДР после недавних ракетных запусков с ее территории, сообщило министерство финансов в Вашингтоне в среду, 12 января. Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении одного россиянина и зарегистрированной в РФ компании "Парсек" за действия, которые "способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки в КНДР".

Отныне гражданам США и американским компаниям запрещено заключать любые сделки с физическими и юридическими лицами, подпавшими под новые санкции. Вашингтон сохраняет приверженность стремлению к диалогу с Пхеньяном, но не оставит без ответа угрозу ракетной программы КНДР для США и мирового сообщества, указали в американском Минфине.

В первые дни 2022 года Пхеньян провел уже два запуска ракет. КНДР находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском

Контекст

КНДР назвала очередной запуск испытанием гиперзвуковой ракеты

Пхеньян уверяет, что гиперзвуковая ракета поразила цель за тысячу километров, а за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Евросоюз осудил второй с начала года запуск северокорейской ракеты.  

Сеул сообщил о вероятном запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея запустила в сторону Японского моря снаряд, предположительно, баллистическую ракету, заявили японские и южнокорейские власти. Это первый пуск КНДР в 2022 году.  

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Историческая встреча лидеров двух Корей  

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