Шесть российских регионов подверглись атакам БПЛА

По данным Минобороны РФ, над пятью областями были уничтожены 25 дронов. В шестой области - Тамбовской - беспилотник попал по нефтебазе.

Российские ПВО в ночь на пятницу, 28 июня, над Брянской областью уничтожили и перехватили 12 БПЛА, над Смоленской - девять, над Курской - два, над Воронежской и Ростовской - по одному, сообщило Минобороны РФ .

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о шести сбитых БПЛА самолетного типа над территорией Карачевского района, а также о сбитых беспилотниках над Навлинским, Суземским, Трубчевским районами и над самим Брянском. По данным Богомаза, в результате атаки на областной центр была повреждена крыша административного здания.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Починковском районе девять украинских дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект. По его словам, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также не было.

О ночной атаке БПЛА заявил и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Дрон упал на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, где начался пожар, который удалось локализовать. По словам губернатора, жертв не было.