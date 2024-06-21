Минобороны РФ сообщило о масштабной атаке украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 117 украинских БПЛА и шесть безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 21 июня, перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 70 дронов были сбиты над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом, 43 БПЛА - над Краснодарским краем и один над Волгоградской областью. Позднее Минобороны сообщило, что еще три украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью.

Кроме того, российские военные отчиталось, что в северо-западной части Черного моря силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Официальный Киев не комментировал эту информацию.

Погибший в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре было повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный", а в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода были повреждены административные здания. Один из сотрудников поврежденной котельной погиб в результате падения обломков беспилотника, написал позднее глава региона.

Из сообщения Минобороны следует, что ночной обстрел стал самым массированным по числу использованных дронов с начала войны. Как отмечает издание "Агентство", предыдущий рекордный по числу беспилотников удар случился 17 мая, когда российские военные сбили 108 украинских БПЛА, в том числе шесть безэкипажных катеров.