В Баварии найден средневековый складной стул

Редчайшая находка: только второй раз за всю историю на территории Германии археологи обнаружили раннесредневековый складной стул. Его достали из могилы женщины. Были сделаны и другие интересные находки.

Ошибается тот, кто считает складные стулья современным изобретением. В августе группа археологов, проводившая раскопки в Баварии, нашла древний стул. Он был не только железным, но и складным! По предварительным данным, стул сделан примерно в 600 году н.э., т.е. он сохранился до наших дней с раннего Средневековья. Об этой исторической сенсации сообщило в конце августа Баварское земельное ведомство по охране памятников (Bayerische Landesamt für Denkmalpflege).

Это редчайшая находка такого рода - всего в Европе существует 29 раннесредневековых захоронений, в которых были найдены складные стулья. Большинство из них сделаны из дерева, и только шесть - железные. В основном от образцов сохранились только отдельные компоненты, такие как гвозди или несущие конструкции. Дело в том, что подобные артефакты часто делали из органического материала - дерева, слоновой кости, кожи или ткани, - и он давно разложился. Поэтому долгое время ошибочно полагали, что найденные экземпляры представляют собой обычные шпажки для зажаривания или крючки.

Размер стула из Баварии в сложенном виде - примерно 70 на 45 сантиметров. Достали его из могилы - он "стоял" у ног мертвой женщины. "Находка этой на первый взгляд современной вещи - абсолютная редкость и представляет огромный культурно-исторический интерес. Ведь она дает нам представление о погребальных традициях и инвентаре привилегированных слоев населения того периода, а также об использовании и видах мебели в то время", - пояснил в ходе презантации Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), глава земельного ведомства.

Разноцветные стеклянные бусы и пояс

По мнению специалистов, люди изготавливали складные стулья из железа и бронзы с античных времен. Но в раннем Средневековье они были доступны лишь избранным, являясь важным знаком высокого статуса в обществе, и символизировали власть и богатство. Интересно, что, по данным ведомства, стулья находят в основном в женских могилах.

Средневековый стул был найден в баварском Эндзее недалеко от Ротенбурга-на-Таубере Фото: Roman Sigaev/Zoonar/picture alliance

Кроме скалдного стула, в могиле размером 1,3 на 2,7 метра, находился скелет женщины, предварительно от 40 до 50 лет. На ее шее были разноцветные стеклянные бусы. Также на скелете был пояс, к которому прикреплены две фибулы (металлические застежки для одежды, служащие одновременно и украшением), крупная жемчужина, каменная брошь в виде диска с альмандиновыми вкраплениями (это разновидность граната), большая бусина миллефиори (разноцветное мозаичное стекло) и пряслице (грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления на нем пряжи). У ног скелета, помимо стула, лежала кость - вероятно ребро крупного рогатого скота. Возможно, во время захоронения на нем еще было мясо. "Остатки деревянной обшивки указывают на закрытую погребальную камеру", - отмечено в докладе специалистов.

Рядом с могилой женщины археологи обнаружили захоронение мужчины - оно было расположено почти параллельно и ориентировано с запада на восток. Кроме поясного ремня с бронзовой пряжкой и сумочкой при покойном был полный комплект оружия (копье, щит, лопата). Остается загадкой кем он приходился женщине, а также, почему рядом с ним стула найдено не было.

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