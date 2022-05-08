 Брошь-птица и другие археологические находки на месте поселения викингов | История | DW | 23.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

История

Брошь-птица и другие археологические находки на месте поселения викингов

Останки древних жилищ, украшения, посуда, - на севере Германии археологи неожиданно обнаружили следы неизвестного ранее поселения эпохи викингов.

Брошь с изображением птицы, обнаруженная археологами в окрестностях Нордербрарупа на севере Германии

Брошь с изображением птицы, обнаруженная археологами в окрестностях Нордербрарупа на севере Германии

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, на территории которой в древности жили викинги, притягивает археологов, как магнит. А Торсбергские болота вообще считаются археологической "горячей точкой". Согласно предположениям ученых, в III и IV веках эти торфяники были местом проведения многочисленных языческих обрядов, в том числе жертвоприношений. Так, в качестве подношений высшим силам древние германцы топили в болоте оружие, украшения. Поэтому неудивительно, что раскопки тут начали проводить еще в 1850-х годах. И поразительные артефакты археологи обнаруживают в здешних местах по сей день.

Особенно если где-то намечается осуществление строительного проекта, археологи - тут как тут. Сейчас планируется строительство нового жилого комплекса в Нордербрарупе и большого промышленного комплекса в Бребеле. И, как обычно, археологам разрешено первым выйти на стройплощадку и исследовать ее участки - причем за счет будущих застройщиков. В Бребеле эта территория простирается на несколько пшеничных полей.

Странные фигуры в поле, обнаруженные беспилотником

В поле археологи обычно исследуют профили почвы с интервалом в десять метров - и нередко обнаруживают останки древних сооружений. В Бребеле ученым очень помог дрон, камера которого зафиксировала на пшеничном поле странные очертания удлиненной прямоугольной  формы. Что это - следы, оставленные инопланетянами?  Оказалось, подобный эффект дает то, что колосья пшеницы на выделяющихся участках несколько длиннее, а их цвет не такой насыщенный, как в других местах, а чуть светлее. Но с чем это связано?

Фото, сделанное с помощью дрона в окрестностях Бребеля

Фото, сделанное с помощью дрона в окрестностях Бребеля

Как пояснил журналистам телерадиокомпании NDR руководитель археологической экспедиции Рольф Шульце (Rolf Schulze), в случае если под землей есть полое пространство, то в нем могут скапливаться грунтовые воды - и тогда пшеница в этом месте вырастает выше и раньше светлеет. Ну, а полым пространством может быть, к примеру, комната ушедшего под землю древнего сооружения либо гробница.

Останки древнего поселения: вид сверху

Останки древнего поселения: вид сверху

Сначала на поле в Бребеле работали экскаваторы, поскольку первое, что археологам нужно было определить, - это уровень, на котором находятся древние объекты. После удаления ковшом экскаватора верхних 50 сантиметров почвы в ней появились темные участки. У Шульце и тут есть объяснение: по его словам, когда засыпается яма или вытаскивается столб из земли, попадающая в полое пространство сверху земля всегда имеет более темный цвет, который не выравнивается даже по прошествии многих веков и тысячелетий.

Камни для варки еды из железного или бронзового века

Предположения археологов оправдались: под землей обнаружились следы древнего поселения. Только на данный момент задокументировано местонахождение в Бребеле четырех жилищ. Их деревянные стены едва различимы в земле. Один из домов, судя по состоянию стен, пережил в свое время пожар. Радиоактивность в остатках древесного угля позволяет определить его возраст. Ученые сумели установить его с помощью применяемого в таких случаях радиоуглеродного метода. Оказалось, что дом был построен в IV или V веке. Чуть поодаль от него обнаружены следы кострища и камни для варки еды.

Камни для приготовления пищи на месте древнего кострища

Камни для приготовления пищи на месте древнего кострища

В древности для приготовления пищи применялся метод каменного кипячения. Камни, которые варьировались по размеру между крупными булыжниками и маленькими валунами, помещали в очаг или рядом с ним либо с другим источником тепла, пока они не становились горячими. Как только камни достигали оптимальной температуры, их быстро клали в керамический горшок или другую емкость, содержащую воду либо жидкую или полужидкую пищу. Горячие камни затем передавали снеди тепло. По оценкам Шульце, возраст обнаруженного кострища может составлять 3000 лет. Относилось ли кострище к находящимся неподалеку от него жилищам, пока не ясно.

Первое поселение эпохи викингов на полуострове Ангельн

Находки в Нордербрарупе относятся к X и XI векам, то есть к эпохе викингов. Здесь археологи уже обнаружили профили по меньшей мере девяти так называемых ямных домов - сооружений, утопленных в котлованы и имевших кровлю, поддерживавшуюся столбами и слегка выступавшую над поверхностью земли. Эти сооружения служили мастерскими, в том числе для обработки шерсти.

Артефакты, обнаруженные во время раскопок в Шлезвиг-Гольштейне

Артефакты, обнаруженные во время раскопок в Шлезвиг-Гольштейне

Как отметила Штефани Клос (Stefanie Klooß) из Археологического ведомства федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, эти ямные дома являются свидетельством того, что период их использования знаменовался процветанием торговли и ремесел. А проведенная археологами их датировка указывает на то, что мастерские находись тут во времена существования важнейшего торгового центра датских викингов Хедебю (в немецком варианте - Хайтхабу), расположенного на территории, которая сегодня относится к Шлезвиг-Гольштейну.

На полуострове Ангельн такая находка сделана впервые. До сих пор было известно, что на северных территориях сегодняшней Германии поселения эпохи викингов, помимо Хедебю, существовали только в районе городков Шуби и Козель, также входящих в состав Шлезвиг-Гольштейна.

Красочная птица из Нордербрарупа

"Звездой" среди артефактов, найденных археологами между ямными домами в Нордербрарупе, можно назвать удивительно красивую эмалированную брошь (на титульном фото) с хорошо сохранившимся красочным изображением птицы. На месте раскопок также обнаружены металлические крючки, булавка для одежды, керамические черепки.

Все эти предметы относятся к историческому периоду, предварявшему эпоху, когда в регионе стали возводить церкви, когда научились строить из камня и когда люди отказались от язычества и перешли к христианству. Церковь Нордербрарупа как раз и была построена около 1200 года.

Раскопки в Нордербрарупе должны быть закончены к началу июня. В Бребеле они, возможно, продлятся до 2023 года.

Смотрите также:

  • Серебряная монета, найденная в Аугсбурге

    Археологические сенсации 2021 года

    15 килограммов серебра - по следам древних римлян

    На территории старой фабрики в Аугсбурге - одном из старейших городов Германии - уже не раз находили артефакты времен Римской империи. Но клад, обнаруженный в октябре 2021 года, впечатлил даже опытных археологов: несколько тысяч серебрянных монет общим весом 15 килограммов, возраст которых составляет примерно две тысячи лет. Это самый крупный серебряный клад, когда-либо найденный в Баварии.

  • Древнеримский бар с фастфудом

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнеримский "фастфуд"

    С 12 августа туристы смогут посетить античный "бар с фастфудом". В круглых отверстиях были кувшины с горячей едой. Археологи нашли остатки свинины, рыбы, улиток и говядины 2000-летней давности, что говорит о большом разнообразии меню. Древнеримский "ресторан быстрого питания" был найден в Помпеях в конце 2020 года. Но и 2021-й богат на сенсации в археологии.

  • Канал и дорога времен Древнего Рима

    Археологические сенсации 2021 года

    Канал и дорога времен Древнего Рима

    Нидерландский Неймеген прославился уникальной находкой: дорога и канал шириной в 10 метров. Их возраст - 2000 лет. Предполагается, что магистраль связывала древнеримский Неймеген с пограничным укреплением лимес и была частью маршрута от Кельна до Северного моря. По ней передвигались римские войска, перевозили провизию и стройматериалы, а канал использовался для флота.

  • Кость с искусной резьбой

    Археологические сенсации 2021 года

    Кость с искусной резьбой

    Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

  • Античный боевой корабль

    Археологические сенсации 2021 года

    Античный боевой корабль

    Останки древнегреческого военного корабля, обнаруженные учеными из Египта и Франции в египетском заливе Абу-Кир в июле, - находка эллинистического периода. 25-метровое судно было пришвартовано рядом с храмом Амона в городе Гераклион, известном еще как Тонис. В результате землетрясения и цунами в конце II века до н э. этот крупнейший порт Египта на Средиземном море ушел под воду.

  • Черепок с древним алфавитом

    Археологические сенсации 2021 года

    Черепок с древним алфавитом

    Эта надпись гласит "Иероваал" (предположительно, прозвище библейского судьи) и датирована 1100 годом до н.э. Обнаруженный на юге Израиля фрагмент кувшина свидетельствует о том, что древний шрифт сохранился с эпохи Судей. Надписи этого периода встречаются крайне редко.

  • Золотой город под Луксором

    Археологические сенсации 2021 года

    "Золотой город" под Луксором

    В апреле археологи нашли затерянный в песках 3000-летний город под Луксором в Египте - крупнейший из обнаруженных до сих пор в стране. По важности находка сравнима с открытием гробницы Тутанхамона. На месте поселения найдены остатки зданий, предметы быта, пекарня, кладбище. Египтологи назвали город "золотым" и относят его к эпохе фараона Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 годы до н.э.

  • Древнейшая карта Европы

    Археологические сенсации 2021 года

    Древнейшая карта Европы

    Изображения, вырезанные на четырехметровой "плите из Сен-Белека", могут быть древнейшей 3D-картой Европы. Плита была обнаружена еще в 1900 году в доисторическом могильнике 1900-1640 гг. до н.э. Тогда ученые увидели на ней лишь бесформенные "рисунки". Сейчас 3D-сканирование показало, что на поверхности камня целенаправленно созданы неровности, имитирующие рельеф местности на западе Бретани.

  • Новый вид древнего человека

    Археологические сенсации 2021 года

    Новый вид древнего человека

    В июне ученые нашли останки ранее неизвестного вида древних людей, который назвали в честь места раскопок - карьера Нешер-Рамла в центре Израиля. Фрагментам черепа и челюстей - от 120 до 140 тысяч лет. Они могут быть свидетельством первобытной группы, из которой появились европейские неандертальцы. Древние люди этого вида были похожи и на неандертальцев, и на человека прямоходящего.

  • Свидетели зарождения Мюнхена

    Археологические сенсации 2021 года

    Свидетели зарождения Мюнхена

    Керамика и деревянные изделия, найденные в самом центре Мюнхена, возможно, заставят переписать историю баварской столицы. Это самые старые предметы из найденных до сих пор в городе. Первое упоминание о Мюнхене датировано 1158 годом. Однако находка археологов указывает на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 - 70 лет раньше.

  • Древний банкетный зал в Иерусалиме

    Археологические сенсации 2021 года

    Римский "банкетный зал" в Иерусалиме

    Во время раскопок в Старом городе Иерусалима в июле археологи обнаружили здание 2000-летней давности, которое использовалось, предположительно, для банкетов местной элиты, здесь могли отдыхать и гости на пути к Храмовой горе.

  • Маска цивилизации Шу

    Археологические сенсации 2021 года

    Маска цивилизации Шу

    Эта 3000-летняя золотая маска найдена в руинах древнего города Саньсиндуй на юго-западе Китая. Она входит в число более 500 реликвий, обнаруженных в шести жертвенных ямах. Среди них также фрагменты золотой фольги, бронзовых масок, скульптур из слоновой кости, кусочки шелка и текстильных изделий. Все они относятся к эпохе древнего царства Шу.

  • Самый древний в мире петроглиф

    Археологические сенсации 2021 года

    Самый древний в мире петроглиф

    В начале 2021 года археологи из Австралии и Индонезии нашли на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных в мире наскальных рисунков. Натуралистичному изображению бородавчатой свиньи, нанесенному красной охрой, примерно 45,5 тысяч лет. Находка может подтвердить гипотезу о том, что изобразительное искусство зародилось в Европе и Азии независимо друг от друга.

  • Следы библейского землетрясения

    Археологические сенсации 2021 года

    Следы библейского землетрясения

    На фотографиях Управления древностей Израиля - масляные лампы и разбитые глиняные сосуды из Города Давида, исторической части Иерусалима. Ученые предполагают, что это - свидетельства мощного землетрясения, упомянутого в библейской книге пророка Амоса и случившегося в VIII веке до н. э. До этого такие артефакты находили в других израильских городах, в Иерусалиме они обнаружены впервые.

  • Самая старая в мире корзина

    Археологические сенсации 2021 года

    Самая старая в мире корзина

    В марте израильские археологи нашли плетеную корзину на 100 литров. Изготовлена она была 10,5 тысяч лет назад, в период докерамического неолита. Таким образом, этот артефакт, обнаруженный в пещерах Иудейской пустыни, является самой старой корзиной в мире. Найдена она была под слоем земли в один метр, а высокие температуры и сухой воздух сохранили ее полностью неповрежденной.

    Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман


Контекст

Кто опередил древних римлян? Уникальная археологическая находка в немецком Шпайере (фото)

Во время раскопок в древнем немецком городе Шпайер обнаружены человеческие скелеты, возраст которых оценивается в 5000 лет.  

Как немцы подсели на алкоголь: взгляд в историю

В Германии и Европе любят вино и пиво. Но как случилось, что алкоголь так прочно укоренился в обществе?  

Археологическая сенсация: в Берлине откопали самую старую улицу (фото)

Археологические раскопки в этой части Берлина ведутся уже не первый год. Сейчас ученые рассказали подробности о своей главной находке - бревенчатом настиле 1238 года.  

Авантюрист Генрих Шлиман - пионер археологии

200 лет назад родился знаменитый немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман. Открыв древнюю Трою, искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии.  

В Германии откопали большую мегалитическую гробницу (фото)

Уже от одних этих снимков дух захватывает даже у тех, кто далек от археологии. Гробнице на севере Германии - 5000 лет!  

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили?

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.  

Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого

Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие археологи ищут останки советских военнопленных времен Второй мировой войны  

Золото скифов вернется на Украину  

Музей под открытым небом Хехинген-Штайн - #DailyDrone  