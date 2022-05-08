Брошь-птица и другие археологические находки на месте поселения викингов

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, на территории которой в древности жили викинги, притягивает археологов, как магнит. А Торсбергские болота вообще считаются археологической "горячей точкой". Согласно предположениям ученых, в III и IV веках эти торфяники были местом проведения многочисленных языческих обрядов, в том числе жертвоприношений. Так, в качестве подношений высшим силам древние германцы топили в болоте оружие, украшения. Поэтому неудивительно, что раскопки тут начали проводить еще в 1850-х годах. И поразительные артефакты археологи обнаруживают в здешних местах по сей день.

Особенно если где-то намечается осуществление строительного проекта, археологи - тут как тут. Сейчас планируется строительство нового жилого комплекса в Нордербрарупе и большого промышленного комплекса в Бребеле. И, как обычно, археологам разрешено первым выйти на стройплощадку и исследовать ее участки - причем за счет будущих застройщиков. В Бребеле эта территория простирается на несколько пшеничных полей.

Странные фигуры в поле, обнаруженные беспилотником

В поле археологи обычно исследуют профили почвы с интервалом в десять метров - и нередко обнаруживают останки древних сооружений. В Бребеле ученым очень помог дрон, камера которого зафиксировала на пшеничном поле странные очертания удлиненной прямоугольной формы. Что это - следы, оставленные инопланетянами? Оказалось, подобный эффект дает то, что колосья пшеницы на выделяющихся участках несколько длиннее, а их цвет не такой насыщенный, как в других местах, а чуть светлее. Но с чем это связано?

Фото, сделанное с помощью дрона в окрестностях Бребеля

Как пояснил журналистам телерадиокомпании NDR руководитель археологической экспедиции Рольф Шульце (Rolf Schulze), в случае если под землей есть полое пространство, то в нем могут скапливаться грунтовые воды - и тогда пшеница в этом месте вырастает выше и раньше светлеет. Ну, а полым пространством может быть, к примеру, комната ушедшего под землю древнего сооружения либо гробница.

Останки древнего поселения: вид сверху

Сначала на поле в Бребеле работали экскаваторы, поскольку первое, что археологам нужно было определить, - это уровень, на котором находятся древние объекты. После удаления ковшом экскаватора верхних 50 сантиметров почвы в ней появились темные участки. У Шульце и тут есть объяснение: по его словам, когда засыпается яма или вытаскивается столб из земли, попадающая в полое пространство сверху земля всегда имеет более темный цвет, который не выравнивается даже по прошествии многих веков и тысячелетий.

Камни для варки еды из железного или бронзового века

Предположения археологов оправдались: под землей обнаружились следы древнего поселения. Только на данный момент задокументировано местонахождение в Бребеле четырех жилищ. Их деревянные стены едва различимы в земле. Один из домов, судя по состоянию стен, пережил в свое время пожар. Радиоактивность в остатках древесного угля позволяет определить его возраст. Ученые сумели установить его с помощью применяемого в таких случаях радиоуглеродного метода. Оказалось, что дом был построен в IV или V веке. Чуть поодаль от него обнаружены следы кострища и камни для варки еды.

Камни для приготовления пищи на месте древнего кострища

В древности для приготовления пищи применялся метод каменного кипячения. Камни, которые варьировались по размеру между крупными булыжниками и маленькими валунами, помещали в очаг или рядом с ним либо с другим источником тепла, пока они не становились горячими. Как только камни достигали оптимальной температуры, их быстро клали в керамический горшок или другую емкость, содержащую воду либо жидкую или полужидкую пищу. Горячие камни затем передавали снеди тепло. По оценкам Шульце, возраст обнаруженного кострища может составлять 3000 лет. Относилось ли кострище к находящимся неподалеку от него жилищам, пока не ясно.

Первое поселение эпохи викингов на полуострове Ангельн

Находки в Нордербрарупе относятся к X и XI векам, то есть к эпохе викингов. Здесь археологи уже обнаружили профили по меньшей мере девяти так называемых ямных домов - сооружений, утопленных в котлованы и имевших кровлю, поддерживавшуюся столбами и слегка выступавшую над поверхностью земли. Эти сооружения служили мастерскими, в том числе для обработки шерсти.

Артефакты, обнаруженные во время раскопок в Шлезвиг-Гольштейне

Как отметила Штефани Клос (Stefanie Klooß) из Археологического ведомства федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, эти ямные дома являются свидетельством того, что период их использования знаменовался процветанием торговли и ремесел. А проведенная археологами их датировка указывает на то, что мастерские находись тут во времена существования важнейшего торгового центра датских викингов Хедебю (в немецком варианте - Хайтхабу), расположенного на территории, которая сегодня относится к Шлезвиг-Гольштейну.

На полуострове Ангельн такая находка сделана впервые. До сих пор было известно, что на северных территориях сегодняшней Германии поселения эпохи викингов, помимо Хедебю, существовали только в районе городков Шуби и Козель, также входящих в состав Шлезвиг-Гольштейна.

Красочная птица из Нордербрарупа

"Звездой" среди артефактов, найденных археологами между ямными домами в Нордербрарупе, можно назвать удивительно красивую эмалированную брошь (на титульном фото) с хорошо сохранившимся красочным изображением птицы. На месте раскопок также обнаружены металлические крючки, булавка для одежды, керамические черепки.

Все эти предметы относятся к историческому периоду, предварявшему эпоху, когда в регионе стали возводить церкви, когда научились строить из камня и когда люди отказались от язычества и перешли к христианству. Церковь Нордербрарупа как раз и была построена около 1200 года.

Раскопки в Нордербрарупе должны быть закончены к началу июня. В Бребеле они, возможно, продлятся до 2023 года.

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