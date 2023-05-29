Сенатор Грэм не говорил об "инвестициях в смерть русских"

Фразы сенатора Линдси Грэма о том, что "русские умирают" и США "никогда не тратили деньги так удачно", на видео не связаны друг с другом, пишет Reuters.

Слова американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о "лучшей инвестиции" США в "смерть русских" были вырваны из контекста, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 28 мая. На самом деле они прозвучали в разных частях встречи Грэма с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В коротком видео, изначально опубликованном офисом президента Украины, две ремарки сенатора следовали друг за другом: "А русские умирают" и "Никогда мы так удачно не тратили деньги". Однако, как показала полная видеозапись разговора Грэма и Зеленского, которую Киев предоставил Reuters, связи между этими фразами не было.

Линдси Грэм в беседе, прошедшей в Киеве 26 мая, рассказывает Владимиру Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему о тех временах, когда американцы сражались до последнего человека, "мы хотели или быть свободными, или умереть". Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, украинцы тоже будут свободными. Сенатор продолжает: "А русские умирают". "Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории", - отвечает ему президент Украины.

Фраза про инвестиции относилась к военной помощи США

Фраза Грэма о том, как удачно США тратят деньги - то, что в изложении российской пропаганды превратилось в "инвестицию в смерть русских" - была сказана отдельно и относилась к военной помощи на сумму 38 млрд долларов, которые Вашингтон передал Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, указывает Reuters.

"Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает, - заявил Грэм в письменном комментарии агентству. - Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией".

Американский политик отдельно обратился к заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, назвавшему сенатора "старым дураком": "Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но ведь правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны".

Российские чиновники раскритиковали Грэма за его слова

Опубликованный офисом Зеленского ролик вызвал резкую критику российской стороны. "Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что одна из инвестиций США "привела ко Второй мировой войне и холокосту", и напомнила о работе американских концернов в Германии в период нацистского режима. "В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Между тем в базе розыска МВД РФ появилась карточка с именем Грэма, сообщают российские СМИ 29 мая. Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту "русофобских высказываний" американского сенатора.

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