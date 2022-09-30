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РСЗО HIMARS в УкраинеФото: File Photo/PAVLO NAROZHNYY/REUTERS
КонфликтыСША

Сенат США одобрил помощь Украине на $12 млрд

Лиза Ламбрехт
19 мин. назад

Сенат США одобрил предоставление Украине еще 12 млрд долларов. Ожидается, что новый пакет помощи утвердят в кратчайшие сроки.

https://www.dw.com/ru/senat-ssa-odobril-pomos-ukraine-na-12-mlrd-dollarov/a-63291337

Сенат США в четверг, 29 сентября, одобрил законопроект о временном финансировании правительственных программ, который предусматривает и новый пакет экстренной помощи Украине в размере 12,3 млрд долларов.

Эти средства предназначены для обеспечения безопасности Украины, "продолжающей бороться за отвоевывание своих территорий", захваченных РФ, отмечает The New York Times. По данным издания, законопроект направлен в Палату представителей, которая, как ожидается, примет его уже 30 сентября. После этого закон должен будет подписать президент США Джо Байден.

Закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря. Переговоры о мерах долгосрочного финансирования отложены до ноябрьских выборов в Палату представителей США.

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