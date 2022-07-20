Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Марио Драги поддержали 95 сенаторов. Однако три партии, входящие в правящую коалицию, бойкотировали голосование. По данным телеканала RAI News 24, Драги может 21 июля подать в отставку.
Сенат Италии вечером в среду, 20 июля, выразил доверие премьер-министру Марио Драги, однако 74-летний политик не получил желаемой широкой поддержки. Три партии - "Лига", "Движение "5 звезд" и "Вперед, Италия", входящие в правящую коалицию, бойкотировали голосование. Доверие главе правительства выразили 95 сенаторов, 38 выступили против.
Процедура состоялась после того, как Драги обратился к верхней палате парламента с просьбой вынести на голосование резолюцию о доверии к его кабинету. Наблюдатели указывают, что в связи с неучастием трех партий в голосовании весьма вероятно, что 74-летний политик подаст в отставку. По информации телеканала RAI News 24, это может произойти уже в четверг, 21 июля.
В этот день премьер-министр намерен выступить с речью в нижней палате парламента - Палате депутатов. Там должна пройти такая же процедура, как в Сенате.
Неделей ранее Марио Драги после затянувшегося конфликта в правящей коалиции, вызванного законопроектом о компенсациях гражданам за инфляцию и растущие цены на энергию, подал в отставку. Премьер заявил, что коалиции национального единства, которая поддерживала его правительство, больше не существует, а потому нет условий для продолжения его работы. Однако президент Италии Серджо Маттарелла отклонил прошение Драги и предложил ему провести вотум доверия.
Смотрите также: