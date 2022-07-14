 Президент Италии не принял отставку премьер-министра Драги | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2022

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Европа

Президент Италии не принял отставку премьер-министра Драги

По словам итальянского премьера, коалиции национального единства в стране больше не существует, поэтому нет условий для продолжения его работы. Уже вечером Драги обещал подать прошение об отставке президенту.

Премьер-министр Италии Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелло в четверг, 14 июля, отклонил просьбу премьер-министра Марио Драги об отставке. Ранее в этот день глава правительства после нескольких недель конфликтов в правящей в стране коалиции объявил, что уходит в отставку.

По словам премьера, коалиции национального единства, поддерживавшей его правительство, больше не существует, поэтому и нет условий для продолжения его работы. В ходе голосования в парламенте правительству удалось избежать вотума недоверия. Однако входящее в коалицию"Движение 5 звезд" не участвовало в голосования. Ранее Драги заявлял, что его правительство не сможет продолжать работу без поддержки этого движения.

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    Автор: Ефим Шуман


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