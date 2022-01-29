 Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2022

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Европа

Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок

В восьмом туре голосования Маттарелла набрал 759 голосов депутатов парламента, что дает ему право занять президентский пост во второй раз.

Президент Италии Серджо Маттарелла в Квиринальском дворце в Риме

Президент Италии Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок. В ходе восьмого тура голосования в итальянском парламенте в субботу, 29 января, он получил 759 голосов депутатов парламента, преодолев необходимый порог в 505 голосов, сообщил председатель нижней палаты Роберто Фико, подводя итоги подсчета бюллетеней, который транслировался на парламентском сайте.

Ранее 80-летний Маттарелла, бывший судья Конституционного суда Италии, неоднократно давал понять, что не намерен баллотироваться на новый семилетний срок. Однако с просьбой вновь возглавить страну к нему обратились ведущие политические силы и главы регионов, после того как семь предыдущих туров голосования, которое шло с понедельника, завершились безрезультатно.

"Превосходная новость"

"Я благодарен президенту за решение, которое он принял в ответ на очень сильное желание парламента переизбрать его на второй срок", - заявил премьер-министр Италии Марио Драги после голосования, назвав переизбрание Маттареллы "превосходной новостью для итальянцев".

Ряд ведущих политиков поздравили Маттареллу с победой на президентских выборах в Италии. "Поздравления Серджо Маттарелле с переизбранием на пост президента Италии. Я твердо верю, что Италия будет продолжать вносить конструктивный вклад в развитие ЕС", - написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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    Автор: Элла Володина, Элизабет Грениэр


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