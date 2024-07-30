СБУ сообщила о задержании поджигателей авто военных

В Украине задержали "по горячим следам" шестерых молодых одесситов, которые, по данным силовиков, подожгли более 15 военных автомобилей.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала в Одессе группу молодых людей, которые совершили серию поджогов автомобилей Сил обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 30 июля.

Уточняется, что задержанные - шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды. По данным СБУ, действуя по заказу ФСБ России, за неделю они попытались уничтожить более 15 военных автомобилей.

Российские кураторы поджигателей

В поле зрения российской спецслужбы эти мужчины попали как активные пользователи Telegram-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои "резюме", следует из пресс-релиза СБУ.

Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны, полагают в СБУ. Затем злоумышленники отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для "согласования". Поджоги молодые люди снимали на видео "для отчетности".

Как говорится в сообщении украинской спецслужбы, поджигателей задержали "по горячим следам". У них были изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Поджоги автомобилей военных в Украине

Молодым людям были предъявлены обвинения по уголовной статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. По украинским законам им грозит до 8 лет лишения свободы.

10 июля онлайн-издание "Важные истории" написало , что на русскоязычных страницах даркнета публикуют заказы на поджоги украинских военных автомобилей с оплатой по 1500-2000 долларов за каждую диверсию.