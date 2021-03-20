СБУ: У границ Украины и в Крыму остаются около 100 тысяч военных РФ

У границ Украины и в аннексированном Россией Крыму продолжают находиться около 100 тысяч российских военнослужащих. Такую оценку обнародовал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, выступая во вторник, 11 мая, на форуме "Украина 30. Безопасность страны". "Боевой и численный состав ударной группировки Российской Федерации, развернутой вдоль границы Украины" и на территории Крыма "составляет около 100 тысяч человек", заявил Баканов. "Это по состоянию на сейчас", - уточнил он.

По словам Ивана Баканова, у границ Украины сосредоточены "танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".

Баканов: 65 процентов украинской границы уязвимы

Всего глава СБУ назвал пять основных оперативных направлений: Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское. Кроме того, по словам Баканова, не стоит забывать "и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ" в случае, если Россия "будет реализовывать план вторжения в Украину".

По мнению Ивана Баканова, на данном этапе 65 процентов украинской границы уязвимы. "Остальные 35 процентов на западном направлении также требуют особого внимания", - добавил он.

Госсекретарь США: у границ с Украиной остается значительное количество российских сил

Россия в начале весны, по данным издания Politico, перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тыс. солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на минувшей неделе, что значительное количество российских сил все еще находятся у границ с Украиной.

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