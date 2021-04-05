Меркель и Байден - за отвод российских войск от границы с Украиной

Германия и США считают, что России следует сократить присутствие ее военнослужащих у границ с Украиной и тем самым снизить напряженность в регионе, указал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) по окончании беседы федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и американского президента Джозефа Байдена в среду, 14 апреля. Меркель и Байден обсудили стягивание российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию аннексированного Крыма.

Сообщения о стягивании войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

Смотрите также: